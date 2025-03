Go-Film The Match kommt in die Kinos

ⓒ BY4M STUDIO

Am 26. März startet der südkoreanische Film The Match (승부) in den Kinos. Das Drama erzählt die wahre Geschichte von Cho Hun-hyun und Lee Chang-ho, zwei der bedeutendsten Go-Spieler Koreas. Ihre Beziehung begann als Lehrer und Schüler, entwickelte sich jedoch im Laufe der Zeit zu einer erbitterten Rivalität.





Lee Byung-hun übernimmt die Rolle von Cho Hun-hyun, der als unangefochtener „Go-Kaiser“ galt und mit großem Selbstvertrauen seine Partien gewann. Yoo Ah-in spielt Lee Chang-ho, ein junges Genie, das seinen eigenen Mentor herausfordert. Der Film beleuchtet die ambivalente Beziehung zwischen den beiden: Trotz gegenseitigen Respekts müssen sie sich als Gegner beweisen.





Besonders beeindruckend ist Lee Byung-huns Darstellung der Figur Cho Hun-hyun. Mit akribischer Genauigkeit übernahm er dessen Gestik und Mimik – vom typischen Griff ans Kinn bis zum nachdenklichen Blick ins Leere.





Doch The Match ist nicht nur ein Film über Go, sondern auch über Ehrgeiz, Niederlagen und den Willen, immer wieder aufzustehen.