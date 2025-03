Film- und TV-Stars zieht es zurück auf die Theaterbühne

ⓒ YONHAP News, Bluedragon Entertainment

In den letzten Jahren zieht es immer mehr bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler zurück auf die Theaterbühne. Stars wie Lee Young-ae, Lee Hye-young und Kim Sun-young wagen den Schritt und stehen bald wieder live vor Publikum. Während Lee Young-ae und Lee Hye-young im Mai in Hedda auftreten, wird Kim Sun-young im April in Mother of Him zu sehen sein.





Für viele bedeutet das Theater eine neue Herausforderung. Die direkte Nähe zum Publikum und die intensive Auseinandersetzung mit einer Rolle unterscheiden sich stark von Film und Fernsehen. Kim Sun-young beschreibt das Theater als eine Möglichkeit, ihre schauspielerischen Fähigkeiten weiter zu vertiefen, während Lee Young-ae betont, dass sie die Vielschichtigkeit ihrer neuen Rolle besonders reizt.





Auch wirtschaftlich wächst das Theater. In den letzten Jahren überstiegen die Einnahmen aus Bühnenproduktionen sogar die des koreanischen Filmgeschäfts. Dadurch wird Theater nicht nur künstlerisch, sondern auch finanziell zu einer attraktiven Alternative für viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die nach neuen Herausforderungen suchen.