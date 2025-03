ILLIT feiert ein erfolgreiches erstes Jahr

ⓒ BELIFT LAB

Die K-Pop-Gruppe ILLIT hat am 25. März ihr einjähriges Jubiläum gefeiert und dabei auf eine erfolgreiche erste Phase ihrer Karriere zurückgeblickt. Ihr Debütsong Magnetic hat bereits zahlreiche Rekorde gebrochen. So erreichte die Single als erste K-Pop-Debütsingle sowohl die US-Billboard Hot 100 als auch die britischen Official Singles Chart Top 100 und brachte die Gruppe auf die internationale Bühne.





Die Mitglieder von ILLIT haben das vergangene Jahr als eine Reise voller spannender Erlebnisse beschrieben. Yuna teilte mit, dass das Jahr zwar kurz wirke, aber sie in dieser Zeit sehr viel erreicht hätten. Auch Wonhee betonte die Verantwortung, die mit dem Erfolg einhergeht.





Besonders stolz sind die Mitglieder auf ihren Debütauftritt bei einem Showcase und die erste Musikshow-Performance. Für das kommende Jahr hat sich die Gruppe große Ziele gesetzt, darunter eine eigene Konzerttour, bei der sie gerne in einer großen Arena auftreten möchten.





Abschließend dankte die Gruppe ihren Fans, den „GLLIT“, für deren Unterstützung und versprach, weiterhin hart zu arbeiten, um ihnen alles zurückzugeben.