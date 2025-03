Roy kündigt neue Single As Is an

ⓒ WAKEONE

Mit der Ankündigung seiner neuen Single As Is sorgt Sänger Roy Kim für Aufregung und Vorfreude bei seinen Fans. Am 24. März veröffentlichte der Künstler auf seinen sozialen Medien ein kurzes Video, das die Atmosphäre seines kommenden Songs einfängt. In dem Clip sieht man Roy Kim auf einem Sofa sitzend, während er über einen alten Fernseher eine andere Version von sich selbst betrachtet. Die Szenen, die seine entspannte und nachdenkliche Seite zeigen, verleihen dem Video eine tiefgründige Atmosphäre.





Zusammen mit dem Video wurde ein kurzer Ausschnitt des Songs vorgestellt, der die Neugier auf die vollständige Version weckt. Die Mischung aus Roy Kims sanfter, kraftvoller Stimme und einem gefühlvollen Band-Sound lässt darauf hoffen, dass der Song im Frühling eine warme und berührende Botschaft vermitteln wird. As is ist eine überarbeitete Version eines Songs, den der Sänger bereits 2023 bei seinem Konzert Roy Note als unveröffentlichtes Lied vorstellte. Aufgrund des positiven Feedbacks seiner Fans entschied sich Roy Kim, den Song nun offiziell zu veröffentlichen.





Die neue Single erscheint am 2. April um 18 Uhr auf allen gängigen Musikplattformen, und Fans können sich auf eine weitere emotionale und authentische Darbietung des Künstlers freuen.