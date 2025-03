BTS-Mitglieder J-Hope und Suga spenden für Waldbrandopfer in Südkorea

ⓒ Big Hit Music

J-Hope und Suga von BTS haben sich erneut für einen guten Zweck eingesetzt und mit einer großzügigen Spende den Opfern der verheerenden Waldbrände in Südkorea geholfen. Laut ihrer Agentur BigHit Music haben die beiden Künstler jeweils eine Million Won (etwa 680 Dollar) gespendet, um die betroffenen Regionen in Ulsan, Gyeongbuk und Gyeongnam zu unterstützen.





J-Hope entschied sich, seine Spende an die Hope Bridge Korea Disaster Relief Association zu übergeben. Die gesammelten Gelder werden für die Notfallhilfe, den Wiederaufbau von Gemeinden und die Unterstützung von besonders verletzlichen Gruppen verwendet. Dies ist nicht das erste Mal, dass J-Hope sich in Notlagen engagiert, nachdem er bereits 2023 eine Spende für die Opfer von Überschwemmungen geleistet hatte. Suga spendete seinerseits an das Rote Kreuz, um den betroffenen Anwohnern mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Gütern zu helfen.





Die beiden Künstler äußerten ihre Hoffnung, dass die Brandkatastrophe schnell ein Ende findet und die Betroffenen bald wieder zur gewohnten Lebensweise zurückkehren können. Ihre Spenden sind Teil ihres anhaltenden Engagements für wohltätige Zwecke, das auch die LOVE MYSELF-Kampagne umfasst, mit der BTS sich für die Förderung von Selbstliebe und Gewaltprävention einsetzt.