STAYC wollen neues Werk herausgeben

ⓒ Highup Entertainment

Die Gruppe STAYC gehört zu den wenigen Idolgroups, die einem kleineren Label angehören und trotzdem große Erfolge erzielt haben. Aber leider konnte man über ein Jahr lang nichts mehr von dieser Gruppe hören. Was war los?

Die Gruppe hatte am 18. März ihr fünftes Single-Album veröffentlicht und erklärte, dass sie mit diesem Werk eine neue Richtung einschlagen wollte. Zum Lied „BeBe“ wurde gesagt, dass es die neuen Seiten von STAYC gut zum Ausdruck bringen würde.

STAYC debütierte im November 2020, ist also mehr als vier Jahre in der Musikindustrie tätig. Der Anfang war vielversprechend. Gleich mit dem Debütsong “So Bad“ hatten sie Erfolge verzeichnen können, mit den Liedern „ASAP“, „Beautiful Monster“ entwickelten sie sich zu einer beliebten Girlgroup. Allerdings stecken die Sängerinnen derzeit mehr oder weniger in einem Tief. Es wird gemeint, dass sie zwischendurch eine zu lange Pause eingelegt hätten. Zwischen den Liedern „Bubble“ und „Cheeky Ice Thang“ liegen elf Monate und im sich schnell wandelnden Musikmarkt ist das eine zu lange Zeit.

STAYC haben aber wie erwähnt mit der neuen Platte einen Wandel angekündigt und wollen sich mächtig ins Zeug legen. Das neue Led „Bebe“ ist etwa eine Woche alt und es bleibt abzuwarten, ob STAYC wieder ganz vorne stehen und ihre Fans begeistern können.