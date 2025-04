The Boyz werden immer beliebter

ⓒ One Hundred Label

Die Gruppe The Boyz hat am 17. März ihr drittes reguläres Album auf den Markt gebracht. Und nach Angaben ihres Labels verkaufte es sich in der ersten Woche seit der Herausgabe über 743.000 Mal. Damit konnten sie die Verkaufszahl von 600.000 des vorigen Albums, des zweiten regulären Albums, übertreffen.

Dieses Ergebnis zeigt, dass sie sich in der Musikwelt etabliert haben und zu den beliebtesten Gruppen gehören.

Im neuen Album mit dem Titel „Unexpected“ wollen sie ihren unvorhersehbaren Charme mit Liedern zum Ausdruck bringen. Die Mitglieder haben selbst an den Liedern mitgewirkt. In anderen Worten, die Jungs haben sich auch musikalisch weiterentwickelt. Derzeit sind The Boyz erfolgreich mit dem Lied „VVV“ aktiv.