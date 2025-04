IU und BTS beim Streaminganbieter Melon beliebteste Interpreten der letzten 20 Jahre

ⓒ EDAM Entertainment, Big Hit Music

Die Musikseite Melon hat eine besondere Erhebung durchgeführt. Es wurde untersucht, welche Sänger in den vergangenen 20 Jahren von den Melon-Nutzern am meisten gehört wurden. Dafür wurden die Playlists der Nutzer analysiert. Es gibt etwa 120 Millionen Playlists und darin sind über 12,8 Millionen Lieder von 1,13 Millionen Sängern eingetragen.

Es stellte sich heraus, dass die Lieder von IU in über 16,97 Millionen Playlists zu finden sind. In anderen Worten, jeder sechste Melon-Nutzer hat ein Lied von IU in einer Playlist gespeichert.

Danach folgen BTS, die man in 9,5 Millionen Playlists finden kann.

Welches Lied von welchem Sänger wurde dann am meisten in Playlists aufgenommen. Es ist „Every day, every moment“ von Paul Kim. Dieses Lied wurde über 3,92 Millionen Playlists hinzugefügt. Danach folgt das Lied „Abendbrief“ von IU und „Spring Day“ von BTS.

Beliebte ausländische Sänger bei Melon-Nutzern sind Maroon 5 und Justin Bieber.