ENHYPEN nehmen am Coachella teil

Die koreanische Gruppe ENHYPEN wird am Coachella Valley Music and Arts Festival teilnehmen und anlässlich dieser erfreulichen Nachricht haben sie mit Billboard Korea ein Interview geführt. Am 21. März konnte man auf sozialen Medien von Billboard Korea einen Bericht zu ENHYPEN lesen. Man konnte verschiedene Fotos von den einzelnen Mitgliedern sehen, natürlich sehr zur Freude der Fans.

Die sieben Mitglieder von ENHYPEN werden am 12. und 19. April in Kalifornien am Coachella Musikfestival teilnehmen. Von allen K-Pop-Boygroups haben ENHYPEN in kürzester Zeit seit ihrem Debüt an diesem renommierten Festival teilnehmen können.

Man kann also daran gut erkennen, dass die Sänger zu den repräsentativen Interpreten des K-Pop gehören.