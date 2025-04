Neue Netflix-Serie Karma: Ein düsteres Netz aus Verbrechen und Intrigen

ⓒ NETFLIX

Mit Karma präsentiert Netflix eine neue Thriller-Serie, die sich deutlich von ihrem erfolgreichen Vorgänger When Life Gives You Tangerines unterscheidet. Während die letzte koreanische Serie mit nostalgischer Wärme überzeugte, setzt Karma auf eine packende, düstere Atmosphäre voller Gewalt und moralischer Abgründe. Regisseur Il-hyeong beschreibt sein Werk als „매운맛“ – ein koreanischer Ausdruck für etwas besonders Intensives oder Reizvolles. Damit meint er, dass die Serie sehr aufwühlend und nichts für schwache Nerven ist.





Im Mittelpunkt der Geschichte stehen sechs Charaktere, deren Schicksale auf tragische Weise miteinander verknüpft sind. Ein Mann setzt einen Killer auf seinen eigenen Vater an, ein Schüler begeht eine entsetzliche Tat an einer Mitschülerin und ein Arzt verstrickt sich nach einem Unfall immer tiefer in Schuld und Vertuschung. Was zunächst wie getrennte Geschichten wirkt, entfaltet sich als komplexes Geflecht aus Intrigen, Verrat und düsteren Enthüllungen.





Basierend auf einem erfolgreichen Webtoon und mit Stars wie Park Hae-soo, Shin Min-a und Lee-Kwang-soo in den Hauptrollen, verspricht Karma eine fesselnde Mischung aus Spannung und Drama. Ab dem 4. April ist die Serie weltweit auf Netflix verfügbar.