G-Dragon kehrt mit spektakulärem Konzert zurück

G-Dragon, auch bekannt als GD, von Big Bang hat nach acht Jahren Pause von der Bühne bei seinem Konzert in Goyang in Korea eindrucksvoll gezeigt, dass er nichts von seiner Bühnenpräsenz verloren hat. Vor rund 60.000 Fans gab er am 29. und 30 März 2025 die erste Show seiner G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in Korea. Der koreanische Künstler, der 2023 mit Drogenvorwürfen konfrontiert wurde, zeigte sich sichtlich emotional und dankte seinen Fans für ihre Unterstützung, nachdem er freigesprochen worden war.





Trotz widriger Wetterbedingungen, bei denen die Temperatur auf minus 5 Grad Celsius sank und starker Wind wehte, ließ sich das Publikum nicht abhalten. Als G-Dragon mit dem Song Power die Bühne betrat, waren die kalten Temperaturen schnell vergessen. Die Show war eine perfekte Mischung aus Musik und modernster Technologie. Zum Beispiel flogen digitale Schmetterlinge bei der Perfomance von Butterfly über die Bühne, während bei Bullshit ein tanzender Roboterhund die Fans beeindruckte.





Neben seinen größten Hits kündigte G-Dragon auch das Comeback von Big Bang an. Seine Tour geht nun weiter und führt ihn unter anderem nach Tokio und Manila.