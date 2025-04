ⓒ hanserblau





Ein 24-Stunden-Laden in Seoul mitten in der Corona-Zeit. Menschen, die es ohnehin schon schwer haben, haben es nun noch um so schwerer. Doch Hwang Geun-bae, der neue Nachtschichtmitarbeiter, wird schnell zum Trostspender und hilft den Kunden und den Kollegen, die alle ihre ganz eigenen Sorgen und Probleme mitbringen, neue Hoffnung und neue Perspektiven zu finden.