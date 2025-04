BABYMONSTER bricht Rekorde auf YouTube

ⓒ YG Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BABYMONSTER setzt ihren beeindruckenden Erfolgskurs fort. Kürzlich hat ihr Performance-Video zum Song DRIP die Marke von 100 Millionen Aufrufen auf YouTube überschritten. Das Video, das am 5. November 2024 hochgeladen wurde, erreichte diesen Erfolg in nur 148 Tagen und dies ist ein eindeutiges Zeichen für die wachsende Popularität der Gruppe.





Damit reiht sich DRIP in die Liste der meistgesehen Videos der Gruppe ein. Bereits zuvor konnten Songs wie BATTER UP, SHEESH und FOREVER enorme Streaming-Zahlen verzeichnen. Besonders SHEESH sorgt für Aufsehen, da sowohl das Musikvideo als auch die Performance-Version inzwischen über 300 Millionen Views erreicht haben.





Auch in den internationalen Musikcharts macht sich der Einfluss von BABYMONSTER bemerkbar. Ihr Album DRIP schaffte es in die Billboard 200 und belegte dort Platz 149. Dies ist ein äußerst bemerkenswertes Ergebnis für eine Girlgroup, die erst vor einem Jahr debütiert hat. Darüber hinaus läuft ihre erste Welttournee auf Hochtouren. Nach erfolgreichen Konzerten in Seoul, Los Angeles und Osaka geht es für die Gruppe weiter durch 20 Städte weltweit.





Mit ihrer starken Bühnenpräsenz und rasant wachsenden Fangemeinde festigen BABYMONSTER ihren Status als eine der vielversprechendsten neuen Girlgroups der K-Pop-Szene.