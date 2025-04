Cha Eun-woo wagt den Sprung ins Kino

ⓒ Fantagio

Der beliebte Schauspieler und K-Pop-Star Cha Eun-woo wagt den nächsten Schritt in seiner Schauspielkarriere und übernimmt erstmals eine Hauptrolle in einem Kinofilm. Seine Agentur bestätigte, dass er in der kommenden Komödie First Ride zu sehen sein wird. Der Film erzählt die Geschichte von vier Freunden, die anlässlich ihres 30. Geburtstags gemeinsam zum ersten Mal in Ausland reisen, auf der unerwartete Wendungen auf sie warten.





Regie führt Nam Dae-joong, der bereits mit der Komödie Love Reset einen großen Erfolg landete. Neben Cha Eun-woo ist auch Kang Ha-neul mit dabei, der schon früh für das Projekt zugesagt hat. Die Besetzung umfasst außerdem Kim Young-kwang, Kang Young-seok und Han Sun-hwa.





Für Cha Eun-woo ist dies ein bedeutender Schritt und zugleich eine neue Herausforderung. Während er in einigen Serien bereits Hauptrollen gespielt hatte, beschränkten sich seine bisherigen Kinoauftritte auf kleinere Nebenrollen. Nun übernimmt er erstmals eine tragende Rolle in einem Spielfilm. Besonders spannend wird sein Wechsel ins Comedy-Genre, nachdem er bisher vor allem in Romanzen und Dramen zu sehen war.





Aktuell steht er für die Netflix-Serie The Wonderfuls vor der Kamera. Doch mit First Ride steht er nun als Hauptdarsteller im Kino im Mittelpunkt, und die Vorfreude sowie die Erwartungen seiner Fans sind bereits groß.