Teil 2: Die Bildung der ersten Regierung der Republik Korea

Zeremonie zur Gründung der Regierung der Republik Korea

Die Republik Korea nach der Befreiung

Nach der Niederlage und Kapitulation Japans sowie der Befreiung Koreas wurde die koreanische Halbinsel entlang des 38. Breitengrads geteilt. Das Gebiet nördlich der Linie wurde von sowjetischen Truppen, das südliche von US-amerikanischen Truppen verwaltet. Im Dezember desselben Jahres wurde auf der Moskauer Außenministerkonferenz ein Treuhandsystem beschlossen, in dem die USA, Großbritannien, China und die Sowjetunion Korea für bis zu fünf Jahre gemeinsam mit einer Übergangsregierung verwalten sollten.





Befürworter und Gegener des Treuhandsystems

Das koreanische Volk, das sich seit der Befreiung sehnlichst eine eigenständige Regierung wünschte, konnte das Treuhandsystem nicht akzeptieren, und landesweit entstanden Protestbewegungen dagegen. Doch die zuvor dagegenstehenden linken Kräfte änderten plötzlich ihre Haltung und unterstützten die Entscheidung der Moskauer Konferenz, was die Kluft zwischen linken und rechten Gruppierungen weiter vertiefte.





UN-Beschluss: Allgemeine Wahlen nur in Südkorea

Gemäß dem Beschluss der Moskauer Konferenz wurde eine gemeinsame Kommission der USA und der Sowjetunion einberufen, doch die Gespräche scheiterten an unüberbrückbaren Differenzen. Die Korea-Frage wurde daraufhin an die Vereinten Nationen übergeben. Die UN-Mitgliedsstaaten beschlossen, unter UN-Aufsicht allgemeine Wahlen auf der gesamten Halbinsel abzuhalten. Doch Nordkorea und die Sowjetunion verweigerten die Zusammenarbeit, sodass die Wahlen letztlich nur in Südkorea stattfanden.





Die Wahl vom 10. Mai und die Bildung der ersten Regierung der Republik Korea

Bei den ersten allgemeinenen Wahl am 10. Mai 1948 wurden 198 Abgeordnete gewählt. Die verfassungsgebende Nationalversammlung benannte den neuen Staat als „Republik Korea“, verkündete die Verfassung und wählte Rhee Syngman zum ersten Präsidenten sowie Lee Si-young zum Vizepräsidenten. Am 15. August 1948 wurde der Welt offiziell die Bildung der ersten Regierung der Republik Korea verkündet – die Geburt einer unabhängigen Regierung, die den Geist der provisorischen Regierung Koreas weitertrug.