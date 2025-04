Jennie erhält als erste K-Pop-Solosängerin „Billboard Women in Music“-Preis

ⓒ YONHAP News

Das Blackpink-Mitglied Jennie hat als erste K-Pop-Solokünstlerin bei den Billboard Women in Music Awards einen Preis erhalten.

Die Preisverleihung fand am 29. März in Los Angeles statt und sie bekam den „Global Force Award“-Preis. Nachdem die Sängerin diesen Preis entgegen genommen hatte, sagte sie, dass es eine große Ehre sei, bei der Veranstaltung mit so vielen inspirierenden Frauen teilnehmen zu dürfen und auch noch ausgezeichnet zu werden. Sie sagte, dass sie von allen Frauen auf der ganzen Welt Inspirationen erhalten würde. Sie wolle versuchen, auch künftig positive Einflüsse ausüben zu können.

Bei Billbaord Women in Music werden Künstlerinnen, weibliche Kreative, Produzentinnen und Musikmanagerinnen ausgezeichnet, die die Musikindustrie stark beeinflusst haben. Billboard meinte, dass Jennie mit ihren Soloaktivitäten weltweit die Musikwelt erheblich beeinflusst habe.

Das erste reguläre Soloalbum “Ruby“ hat bereits verschiedene Rekorde aufgestellt. Es kam zwei Wochen in Folge in die Billboard 200 und das Lied „like JENNIE“ aus dem Album gehört zu den Top Ten von Global 200. Auch in anderen Charts wie den britischen Official Album Charts ist der Name Jennie zu finden.

Die Sängerin will am 13. und 20. April am Coachella Valley Music and Arts Festival teilnehmen.