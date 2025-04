LE SSERAFIM schreibt neue Rekorde

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Girlgroup LE SSERAFIM schreibt mit dem neuen Song „HOT“ aus dem fünften Minialbum neue Rekorde.

Nach Angaben von Spotify am 28. März befindet sich das Lied „HOT“ auf Platz 154 von Weekly Top Song Global. Es rangiert schon zwei Wochen in Folge in diesen Charts. Auch in anderen Ländern kommt das Lied gut an. Es wird besonders in Taiwan, Singapur, Hongkong und weiteren asiatischen Ländern viel gehört.

Die Sängerinnen sind mit ihren Liedern auch im Nachbarland Japan höchst beliebt. Dort stehen sie auf Platz eins von „Hot Shot Song“ von Billboard Japan.

LE SSERAFIM haben am 31. März in einer Musiksendung das Musikvideo zum Lied „Come Over“, das sie mit Google Android gemeinsam produziert haben, gezeigt und auch ein Remix-Album herausgegeben.