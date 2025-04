Fankonzert von ZEROBASEONE wird in Japan live übertragen

ⓒ WAKEONE

Die koreanische Boyband ZEROBASEONE will vom 18. bis 20. April in Seoul ein Fankonzert mit dem Titel „2025 ZEROBASEONE Fan-Con Blue Mansion“ veranstalten. Der Auftritt vom 19. April soll in 105 Kinos in Japan live übertragen werden. Das ganze Konzert wird auch übersetzt, so dass keine Sprachbarrieren bestehen sollen.

ZEROBASEONE haben zuvor bei ihrer ersten Welttournee vor etwa 140.000 Besuchern gestanden. Die Jungs sind also weltweit sehr gefragt.

Was ist dann mit den Fans in anderen Regionen der Welt? Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Mittlerweile wurden noch 51 weitere Kinos in anderen asiatischen Ländern, in Nord- und Südamerika, Europa, Ozeanien und Afrika festgelegt, in denen die Fans das Fankonzert von ZEROBASEONE genießen können.

Beim Auftritt Mitte April wollen sie nicht nur ihre bisherigen Hitsongs vortragen, sondern auch Lieder aus dem fünften Minialbum „Blue Paradise“, die sie bisher noch nicht auf der Bühne gesungen haben.