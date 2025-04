Medizindramen zurück auf der Bildfläche

ⓒ tvN, NETFLIX

Nachdem es einige Zeit ruhig um koreanische Medizindramen war, sind sie nun wieder im Trend. Doch statt sich rein auf medizinische Fachthemen zu konzentrieren, stehen in den heutigen Medizindramen weitere Faktoren wie Spannung, Humor und die persönliche Entwicklung der Charaktere im Vordergrund. So umgehen die Serien die kritische öffentliche Meinung gegenüber dem Gesundheitssystem.

Ein Beispiel für dieses Comeback ist die Serie Resident Playbook, ein Spin-off der beliebten Serie Hospital Playlist. Die Serie erzählt die Geschichte von jungen Ärztinnen und Ärzten in der Facharztausbildung, die in einer überlasteten Klinik ihren Platz finden müssen. Die Ausstrahlung verzögerte sich aufgrund anhaltender Konflikte im medizinischen Sektor in Korea um fast ein Jahr, doch jetzt startet sie am 12. April.

Den Auftakt machte jedoch The Trauma Code: Heroes on Call,, das bereits im Januar auf Netflix veröffentlicht wurde. Die Serie über einen charismatischen Chirurgen, der ein überfordertes Notfallteam leitet, konnte weltweit Erfolge feiern und übertraf zeitweise sogar Squid Game 2 in den Streaming-Charts.

Auch Hyper Knife, das seit März auf Disney Plus läuft, sorgt für Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt steht eine hochbegabte Ärztin mit dunkler Vergangenheit, die sich mit ihrem früheren Mentor auseinandersetzen muss.

Es ist also deutlich zu erkennen, dass der Trend zu Medizindramen wieder zurück ist – und das kreativer und vielseitiger als je zuvor.