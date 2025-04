Baeksang Awards: Nominierungen veröffentlicht

ⓒ Baeksang Arts Awards

Am 5. Mai wird im COEX in Seoul der 61. Baeksang Arts Award verliehen – eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kunst und Unterhaltung in Korea. Ausgezeichnet werden Werke aus den Bereichen Film, Fernsehen und Theater. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung unter dem Titel „With Gucci“ statt.

Unter den nominierten TV-Dramen finden sich einige der beliebtesten Produktionen, wie zum Beispiel Lovely Runner, The Trauma Code: Heroes On Call und When Life Gives You Tangerines gehören zu den Favoriten. Auffällig ist auch, dass immer mehr Formate von YouTube und Streamingdiensten wie Netflix vertreten sind.

In der Schauspielkategorie sind bekannte Namen wie Park Bo-gum, Ju Ji-hoon, Kim Tae-ri und IU nominiert. Im Filmbereich wurden unter anderem Harbin und Love In The Big City ausgewählt.





Ausgezeichnet werden Werke, die zwischen April 2024 und 2025 veröffentlicht wurden. Die Preisverleihung zeigt erneut die kreative und künstlerische Vielfalt der koreanischen Kulturszene.