Stray Kids begeistern 120.000 Fans in São Paulo

ⓒ JYP Entertainment

Mit zwei beeindruckenden Konzerten im Estádio do Morumbi in São Paulo sorgte die K-Pop-Gruppe Stray Kids Anfang April für ein musikalisches Großereignis in Brasilien. An beiden Abenden strömten rund 120.000 Fans ins Stadion – ein deutliches Zeichen für die wachsende globale Popularität der südkoreanischen Band.

Besonders bemerkenswert ist, dass Stray Kids die ersten K-Pop-Künstler überhaupt waren, die in diesem Stadion auftraten.

Die Konzerte sind Teil ihrer laufenden Welttournee dominATE. São Paulo stellte dabei nicht nur einen geografischen, sondern auch einen emotionalen Höhepunkt für die Gruppe dar: Denn ursprünglich war nur ein Auftritt geplant, doch die enorme Nachfrage führte zu einer zusätzlichen Show.

Das Programm bot eine Mischung aus bekannten Hits wie MANIAC und weiteren beliebten Liedern sowie neuen Songs aus dem kürzlich veröffentlichten Mixtape : domiNATE. Eine aufwendig inszenierte Bühnenshow mit Pyrotechnik, Feuerwerk und Choreografien sorgte für mitreißende Stimmung und begeisterte das Publikum.

Am Ende des Abends zeigten sich die Mitglieder sichtlich bewegt. Sie bedankten sich bei ihren Fans für deren Treue und betonten, wie sehr sie diesen Moment schätzen. Bereits im Juli steht der nächste große Schritt an: ein weiteres Solo-Stadionkonzert in London. Damit sind Stray Kids endgültig in der Liga der globalen Superstars angekommen.