Musical Laika im Doosan Art Center

Im Doosan Art Center in Seoul läuft derzeit das außergewöhnliche Musical Laika, das nicht nur durch seine Thematik, sondern auch durch seine erzählerische Tiefe Aufmerksamkeit erregt. Inspiriert von der realen Geschichte der ersten Hündin im All, erzählt das Stück von Laikas fiktivem Überleben. In einer Wendung überlebt Laika ihre Mission und landet auf einem fremden Planeten, wo sie dem kleinen Prinzen begegnet.

Doch dieser Prinz ist nicht der unschuldige Junge aus der bekannten Erzählung. Enttäuscht von der Menschheit, wirkt er desillusioniert, fast feindlich. Die Figur wirft die Frage auf, wie sich Unschuld verändert, wenn sie mit der Realität konfrontiert wird.

Die Idee stammt von Autor Han Jung-seok, der sich fragte, was passiert wäre, wenn Laika überlebt hätte. Daraus entstand eine Geschichte über Mitgefühl, Instrumentalisierung und den schmalen Grat zwischen Fortschritt und Verantwortung.

Regisseurin Park So-young und das Kreativteam betonen, dass es nicht um moralische Urteile geht, sondern um ein Nachdenken darüber, was Menschlichkeit bedeutet. Laika läuft noch bis zum 18. Mai und zeigt eindrucksvoll, wie Musicals gesellschaftliche Reflexion anstoßen können.