Nordkoreas „Tag der Sonne“ im Wandel

Am 15. April ist der Geburtstag von Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung, bekannt als der „Tag der Sonne“. Er ist einer der wichtigsten Feiertage des Landes, zusammen mit dem „Tag des leuchtenden Sterns“, dem Geburtstag seines Sohnes und früheren Machthabers Kim Jong-il. Seit letztem Jahr verwendet Nordkorea den Begriff „Tag der Sonne“ jedoch nur noch selten.





Heute sprechen wir mit Cho Han-bum, leitendem Forscher am Nationalen Institut für Wiedervereinigung Koreas, darüber, warum Nordkorea den traditionellen Ausdruck für den Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers immer weniger verwendet.





In Nordkorea gilt der Staatsgründer Kim Il-sung als gottähnliche Figur.





Kim Il-sung wird in Nordkorea als Nationalheld verehrt. Die Nordkoreaner glauben, dass Korea nur dank ihm von der japanischen Kolonialherrschaft befreit wurde.





Nach dem Koreakrieg stemmte Nordkorea den Wiederaufbau mit massiver Unterstützung der Sowjetunion und Osteuropas, und seine Wirtschaft entwickelte sich rasch. Bis in die frühen 1970er Jahre übertraf Nordkorea Südkorea in vieler Hinsicht.





Die ältere Generation assoziiert Kim Il-sung mit dem Kampf gegen Japan und dem wirtschaftlichen Aufschwung. Kein Wunder, dass der „Tag der Sonne“ in den Köpfen der Menschen einen hohen Stellenwert einnimmt.





Um seine Legitimität und Macht zu festigen, inszenierte Kim Il-sung sich selbst als Held. Es heißt, er habe Reis aus Sand gemacht, er habe teleportieren können und während seines Widerstands gegen Japan einen Fluss auf einem Blatt überquert. Unsinnige Geschichten wie diese finden sich in nordkoreanischen Schulbüchern. Man glaubte auch, dass er den Grundstein für die nordkoreanische Wirtschaft gelegt hatte. Infolgedessen wurde er verehrt und sogar vergöttert. Er starb 1994, und nach drei Jahren Trauerzeit wurde sein Geburtstag, der 15. April, im Jahr 1997 zum „Tag der Sonne“ erhoben.





Seitdem feiert Nordkorea den „Tag der Sonne“ im großen Stil mit Filmfestivals, Kunstveranstaltungen, Ausstellungen von Blumen, die nach Kim Il-sung benannt sind, einem internationalen Marathonwettbewerb und vielem mehr.





Obwohl Nordkorea den Tag im vergangenen Jahr mit großem Tamtam feierte, wurde der Name „Tag der Sonne“ kaum verwendet. Stattdessen wurde der Tag als Aprilfeiertag oder einfach als „15. April“ bezeichnet.





Der Ausdruck „Tag der Sonne“ wurde 2024 kaum noch verwendet und stattdessen durch „15. April“ ersetzt. In nordkoreanischen Kalendern steht an diesem Tag jedoch weiterhin „Tag der Sonne“, so auch im Kalender 2025. Und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un selbst hat den Ausdruck kürzlich verwendet. Es ist also nicht so, dass Nordkorea den Begriff „Tag der Sonne“ vollständig getilgt hat. Er wird aber nicht mehr so häufig verwendet wie in der Vergangenheit.





Nordkorea hat den Namen „Tag der Sonne“ nicht ganz abgeschafft. Doch auch die diesjährigen Feierlichkeiten werden „April-Frühlings-Volkskunstfestival“ anstatt „Tag der Sonne“ genannt. Offensichtlich verwendet Nordkorea diesen Begriff immer seltener. Aber warum?





In Nordkorea gibt es Propagandalieder wie „Freundlicher Vater“ und „Gütiger Vater“. In den letzten Jahren priesen solche Lieder immer mehr den aktuellen Machthaber Kim Jong-un.





Dieser sagte einmal, man solle seinen Großvater Kim Il-sung nicht zu sehr verehren. Das bedeutet, dass Kim Jong-un sich selbst voranstellt und die Autorität seiner Vorgänger für seinen eigenen Personenkult zurückdrängt. Aus dieser Perspektive kann das Verschwinden des Ausdrucks „Tag der Sonne“ verstanden werden. Das Gleiche gilt für den „Tag des leuchtenden Sterns“, den Geburtstag seines Vaters Kim Jong-il am 16. Februar. Kim Jong-un bemüht sich immer stärker um die eigene Vergötterung auf Kosten der seiner Vorgänger.





Es scheint, als wolle Nordkorea den Ausdruck „Tag der Sonne“ ersetzen oder vergessen lassen, um den Personenkult des derzeitigen Anführers zu fördern.





Im Jahr 2022 fand in Nordkorea zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder ein Kongress der koreanischen Kinderunion statt, wo alle Schüler Mitglied sind. Damals verwendeten die nordkoreanischen Staatsmedien den Titel „Vater“ für Kim Jong-un, als er mit den Teilnehmern für Erinnerungsfotos posierte. In Nordkorea wird das Wort „Vater“ als Verehrung des obersten Führer verwendet.





Auch der Titel „Oberster Führer“, der seit 2020 für Kim Jong-un verwendet wird, hat eine wichtige Bedeutung. Ursprünglich für Kim Il-sung als einzigem Führer geprägt, ist dieser Titel in Nordkorea für denjenigen reserviert, der den Respekt und die Bewunderung des Volkes besitzt. Das heißt, die Begriffe „Vater“ und „Oberster Führer“ werden verwendet, um einen Personenkult um einen Führer aufzubauen.





Die Vergötterung von Kim Jong-un begann unmittelbar nach seinem offiziellen Machtantritt.





Um sich die ererbte Macht zu sichern, musste Kim Jong-un drei Ämter ausfüllen: Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, Erster Sekretär der Arbeiterpartei und Erster Vorsitzender der Nationalen Verteidigungskommission, der heutigen Kommission für Staatsangelegenheiten.





Nach dem Tod seines Vaters am 17. Dezember 2011 war es für ihn von größter Wichtigkeit, die Kontrolle über das Militär zu übernehmen. So wurde er noch im selben Monat offiziell zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte Nordkoreas ernannt. Die beiden anderen Titel erhielt er im April 2012, als seine offizielle Amtszeit begann.





Seit April 2012 hat Kim Jong-un die Kontrolle über die Partei, die Regierung und das Militär. Seitdem hat er sich darauf konzentriert, ein Image als oberster Führer Nordkoreas aufzubauen. In den Schulen wurde „Kim Jong-uns revolutionäre Geschichte“ als reguläres Unterrichtsfach eingeführt, und in Unterrichtsmaterialien wurde er vergöttert, wie etwa, dass er im Alter von drei Jahren mit dem Schießen begann und mit neun Jahren Scharfschütze wurde.





Jeden Tag wurden verschiedene Lieder und Gedichte zur Verehrung des Führers gesendet. Um seinen Status zu festigen, weihte Kim Jong-un die Stadt Samjiyon in der Nähe des Berges Baekdu, der als heiliges Symbol der sogenannten Baekdu-Blutlinie gilt. Die Baekdu-Blutlinie bezieht sich auf eine 3 Generationen umfassende Führungslinie von Großvater Kim über Vater Kim bis hin zum Sohn. Schneller als seine Vorgänger begann der neue Führer, seinen Personenkult zu befeuern.





Der 1984 geborene Kim Jong-un wird offiziell von allen, unabhängig von Geschlecht und Alter, als „Geehrter Vater Generalsekretär Kim Jong-un“ angesprochen. Kims Selbstvergöttert geschieht schneller als bei seinem Vater und Großvater, vor allem aus Gründen der politischen Legitimität.





Der Gründer des Regimes, Kim Il-sung, benutzte einen erfundenen Mythos über seinen antijapanischen Kampf und stellte den wirtschaftlichen Aufschwung als seine Errungenschaft dar, obwohl dieser tatsächlich dank äußerer Hilfe erreicht wurde. Sein Sohn Kim Jong-il wurde als Thronfolger 20 Jahre lang bis zum Tod Kim Il-sungs 1994 zum nächsten Führer aufgebaut.





Kim Jong-un hingegen verfügte nicht über die politischen Mittel, die Legitimität und die Machtbasis, wie sie sein Vater zwei Jahrzehnte lang aufgebaut hatte. Er trat erstmals 2009 öffentlich auf und begleitete seinen Vater bei offiziellen Auftritten. Sein Vater starb 2011, so hatte der Sohn nur wenige Jahre Zeit, sich auf die Führung des Landes vorzubereiten. Wenn ältere Leute den 41-jährigen Kim „Vater“ nennen sollen, glauben sie das wirklich? Kim hatte noch nichts erreicht, und er hatte nicht genug Zeit, die Leute einer Gehirnwäsche zu unterziehen, bevor er die Führung übernahm. Deshalb drängt er auf die rasche Entwicklung seines Personenkults.





Kim Il-sung war seit 1967 der oberste Führer mit einer umfassenden Vergötterung. Sein Sohn Kim Jong-il trat seit 1974 als Thronfolger auf und wurde 1980 offiziell zum Nachfolger ernannt. Er begann seine eigene Vergötterung 1982, indem er seine Geburt verherrlichte und behauptete, er sei in einem geheimen Militärlager auf dem Berg Baekdu geboren worden.





Im Gegensatz dazu konnte Kim Jong-un sich erst seit seinem Machtantritt um seinen eigenen Personenkult kümmern.





Obwohl Nordkorea Kims Vergötterung aggressiv betreibt, ist die öffentliche Meinung nicht leicht zu gewinnen. Das Land war nicht in der Lage, die lebenswichtigen Probleme zu lösen, die durch die chronische Nahrungsmittelknappheit und die massiven Überschwemmungen im letzten Jahr entstanden sind. Und in jüngster Zeit scheint die Unzufriedenheit der nordkoreanischen Öffentlichkeit über die Entsendung einer großen Zahl von Soldaten nach Russland zu wachsen.





Offensichtlich ist sich Kim Jong-un dessen bewusst und betont Tag für Tag seine militärischen Erfolge.





Es ist deutlich zu beobachten, dass Nordkorea alle Ressourcen in die Stärkung der Verteidigung steckt. Es ist schwierig, die Wirtschaft zu verbessern, aber es ist leichter, militärische Macht zu demonstrieren. Kim Jong-un preist die militärische Stärke Nordkoreas als seine größte Errungenschaft. Zwar hat er keine wirtschaftlichen Erfolge vorzuweisen, doch besucht er häufig Militäreinheiten und Waffentestgelände, um zu zeigen, dass er im militärischen Bereich etwas erreicht hat.





Das Nationale Institut für Wiedervereinigung Koreas hat die öffentlichen Aktivitäten von Kim Jong-un von Januar bis November letzten Jahres analysiert. Dem Bericht zufolge nahmen seine militärischen Aktivitäten in diesem Zeitraum um 83 Prozent zu, verglichen mit dem Durchschnitt der drei Jahre zwischen 2021 und 2023.





Nordkorea hat im März sein neuestes Boden-Luft-Raketensystem getestet. Mit der Arbeit an seinem neuen Waffensystem und der Modernisierung des Militärs scheint Nordkorea die Leistungen seines obersten Führers hervorzuheben.





Das Land versucht anscheinend auch, die Stimmung in der Bevölkerung durch Bauprojekte zu beruhigen.





In Nordkorea ist es für den obersten Führer wichtig, Ergebnisse vorzuweisen. Da dies schwierig ist, fabriziert das Land Erfolge. Projekte in Bereichen wie Wohnungs- und Straßenbau können die Öffentlichkeit vordergründig ansprechen, da die Ergebnisse sichtbar sind. Es ist leicht zu verstehen, dass Diktatoren oft ein Faible für Hoch- und Tiefbau haben.





Nordkorea konzentriert sich auf Bauprojekte, aber seine Wirtschaft hat sich nicht spürbar verbessert.





Kim Jong-un vergöttert sich im Vergleich zu seinen Vorgängern in jeder Hinsicht sehr schnell.





Im Jahr 2021 kündigte Kim Jong-un an, dass sein Land innerhalb von fünf Jahren 50.000 neue Häuser in Pjöngjang bauen werde, also 10.000 Einheiten pro Jahr. Er hat sich dem Bau neuer Häuser gewidmet, um sichtbare Ergebnisse zu erzielen. Im vergangenen Monat besuchte der Staatschef die Baustelle von 10.000 Häusern im Bezirk Hwasong in der Hauptstadt. Er wies die Beamten an, die Fertigstellung der dritten Phase des Wohnungsbauprojekts noch vor dem diesjährigen „Tag der Sonne“ mit einer großen Feier zu begehen.





Kim Jong-un nutzt den Geburtstag seines Großvaters als Sprungbrett, um seinen eigenen Personenkult weiter aufzubauen. Auf diese Weise versucht er, die innere Einheit zu stärken und die Loyalität des Volkes zu gewinnen, aber es ist ungewiss, ob dieser Versuch erfolgreich sein wird.