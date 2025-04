Nordkoreas fliegendes Radar-Aufklärungssystem

ⓒ KBS News

Laut dem vom südkoreanischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Verteidigungsweißbuch 2022 verfügt Nordkorea über fast doppelt so viele Kampfflugzeuge wie Südkorea. Nordkoreas Luftwaffe gilt jedoch aufgrund veralteter Flugzeuge und qualitativer Mängel als der schwächste Teil seines Militärs.





In jüngster Zeit scheint Nordkorea seine Luftstreitkräfte jedoch verstärkt zu haben. So hat das Land sein erstes Flugzeug zur Luftraumaufklärung vorgestellt, was darauf hindeutet, dass es seine Luftwaffe und Marine aufrüstet.





Heute sprechen wir mit Professor Jung Dae-jin von der Halla-Universität in Wonju über Nordkoreas Luftwaffe und sein luftgestütztes Frühwarnsystem.





Nordkorea hat überraschend ein fliegendes Radarsystem vorgestellt, das als „Gefechtsstand am Himmel“ bezeichnet wird. Am 27. März zeigten Fotos in der Rodong Sinmun, der offiziellen Zeitung der regierenden Arbeiterpartei, Machthaber Kim Jong-un an Bord eines augenscheinlichen Flugzeugs zur Luftraumaufklärung.





Anfang letzten Monats berichtete die US-Website zur Beobachtung Nordkoreas, 38 North, dass kommerzielle Satellitenbilder vom 3. März ein Flugzeug vom Typ Iljuschin IL-76 zeigen, auf dessen Rumpf eine große Radarkuppel, ein sogenanntes Radom, montiert ist. Nordkorea steht offenbar kurz vor der Einführung seines ersten Flugzeugs zur Luftraumaufklärung, das auf einem Transportflugzeug sowjetischer Bauart basiert.





So ein Aufklärungsflugzeug ist im Prinzip eine mobile Hochleistungs-Radaranlage, wie sie auch häufig bei den gemeinsamen Militärübungen Südkoreas mit den USA und Japan zum Einsatz kommt.





Südkorea, die USA und Japan haben drei Tage lang in internationalen Gewässern südlich von Jeju Seemanöver durchgeführt. Zu diesem Zweck besuchte der Flugzeugträger USS Carl Vinson erneut Südkorea. Berichten zufolge war er mit 90 Flugzeugen ausgestattet, darunter die neuesten Tarnkappenjäger und Hawkeye-Aufklärungsflugzeuge.





Aufgrund der Erdkrümmung ist es schwierig, tief fliegende Flugzeuge zu erkennen, wenn sie nur zehn Kilometer von einer Bodenradarstation entfernt sind. Ein luftgestütztes Radarsystem hingegen kann einen Überblick über weiter entfernte Gebiete verschaffen. Es kann sich auch bewegen, um feindliche Aktivitäten in einem größeren Umkreis zu erkennen und so Warnungen liefern, bevor feindliche Flugzeuge in ein Gebiet eindringen. Deshalb wird es auch als luftgestützte Luftraumaufklärung und -überwachung mit dem Ziel der Früherkennung und Vorwarnung bezeichnet.





Offenbar baut Nordkorea ein derartiges Flugzeug aus einem alten, umgerüsteten Transportflugzeug aus der Sowjetzeit.





Selbst für Südkorea ist es schwierig, Radarflugzeuge selbst zu bauen, denn dafür braucht man entsprechende Technologien aus dem Ausland. Es ist daher zweifelhaft, ob Nordkorea ein solches Flugzeug selbst entwickeln kann. Der Irak hat jedoch in den 1980er Jahren sein eigenes Bagdad-Aufklärungsflugzeug gebaut, auf der Basis des gleichen Iljuschin IL-76-Flugzeugs, obwohl der Irak damals sicherlich weniger technisch versiert war als Nordkorea heute. Daher könnte es möglich sein, dass Nordkorea ein Radom auf einem Flugzeug anbringt.





Außerdem verfügt Nordkorea über eine relativ gute Radartechnologie. Das Land hat bereits die Technologie für das sogenannte Phased-Array-Radar, eine Kombination mehrerer Radarmodule, das auf seiner Boden-Luft-Rakete und seinem neuen Kriegsschiff installiert ist.





Bis vor kurzem hat das nordkoreanische Militär an dem Radarflugzeug gebaut. Dazu wurde ein Transportflugzeug der Air Koryo auf dem internationalen Flughafen Sunan in Pjöngjang mit einem Radar ausgestattet. Das Flugzeug wurde jedoch erst im vergangenen Monat enthüllt. Von Nordkorea veröffentlichte Fotos zeigen eine runde Radom-Radarkuppel, die oben auf dem Flugzeug montiert ist.





Für den Betrieb eines Aufklärungsflugzeugs, das feindliche Raketen und Flugzeuge in der Luft mit einem Überwachungsradar aufspüren und auch die eigenen Streitkräfte leiten und kontrollieren soll, ist fortschrittliche Technologie erforderlich. Die Frage ist, ob Nordkorea tatsächlich über solche Technologien verfügt.





Hat Nordkorea wirklich das Kapital und die Technologie, um aufwändige Testoperationen und Einsätze durchzuführen? Dazu benötigt man spezielle Radartechnik wie Radar Electronic Support Measures, eine militärische Technik der elektromagnetischen Überwachung, um feindliche Signale aufzuspüren, zu analysieren und zu identifizieren, sowie das Identification of Friend or Foe-System, das verschlüsselte Signale an Flugzeuge sendet und anhand der Antwort Freund und Feind identifiziert. Ich bezweifle, dass Nordkorea dieses Niveau erreicht hat.





Auf dem Kongress der Arbeiterpartei im Jahr 2021 listete Nordkorea verschiedene neue Waffen auf, die es in den darauffolgenden 5 Jahren entwickeln wollte.





Insbesondere die Entwicklung militärischer Spionagesatelliten gehört zu den lang gehegten Ambitionen Nordkoreas. Nach der Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Interkontinentalraketen muss das Land nun dringend seine Überwachungs- und Aufklärungskapazitäten ausbauen. Zu diesem Zweck hat Nordkorea die Leistung seiner Satelliten verbessert.





Nordkoreas Radarsystem kann zwar nicht mit dem von Südkorea und den USA mithalten, aber es ist dennoch in der Lage, durch die Kombination mehrerer Radare verschiedene Luft- und Bodenziele gleichzeitig zu erkennen und zu verfolgen.





Im Jahr 2023 scheiterte Nordkorea jedoch zweimal bei dem Versuch, einen militärischen Aufklärungssatelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Der 3. Versuch 2024 scheiterte ebenfalls.





Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs entdeckte das Militär am 27. Mai 2024 gegen 22.44 Uhr eine mutmaßlich satellitengestützte Rakete, die vom Gebiet Tongchang-ri in der nordkoreanischen Provinz Nordpyongan aus in Richtung Süden über dem Westmeer gestartet wurde. Laut Generalstab explodierte die Rakete in der Luft, wobei zwei Minuten nach dem Start mehrere Trümmerteile in nordkoreanischen Gewässern entdeckt wurden.





Nordkorea räumte den Fehlschlag eineinhalb Stunden nach dem Start ein und erklärte, dass die neue Rakete explodiert sei. Angesichts dieses demonstrierten Unvermögens vermuten einige, dass bei der Entwicklung der nordkoreanischen Überwachungsflugzeuge Hilfe oder Einflussnahme von außen im Spiel war.





Es gibt Spekulationen, dass Nordkorea von China unterstützt wurde. Nach Angaben von 38 North hat Nordkoreas Radom ein dreieckiges Design auf der Oberseite, ähnlich wie bei einigen chinesischen Aufklärungsflugzeugen. Chinesische Radome verfügen über drei nicht rotierende Phased-Array-Radare, die jeweils 120-Grad-Sektoren abdecken, zusammen also 360 Grad. Aus diesem Grund vermuten einige Analysten, dass Nordkorea möglicherweise von China unterstützt wurde.





Außerdem gab es bis November letzten Jahres keine sichtbaren Anzeichen dafür, dass das Radom installiert worden war. Vor kurzem ist auf dem Flugzeug jedoch ein montiertes Radom aufgetaucht, was zu Spekulationen geführt hat, dass Nordkorea Hilfe von Russland erhalten hat, im Gegenzug zu seiner Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine.





Laut 38 North sei das auf dem Satellitenfoto zu sehende Muster auf der Oberseite des Radoms dem von chinesischen Aufklärungsflugzeugen ähnlich. Das Design des Dreiecks allein ist jedoch kein schlüssiger Beweis, was einige Analysten dazu veranlasste, die Möglichkeit einer Unterstützung durch Russland zu erwägen.





Heute Morgen ist ein russisches Aufklärungsflugzeug zweimal in den südkoreanischen Luftraum über den Dokdo-Inseln eingedrungen. Dies ist das erste Mal, dass ein russisches Kampfflugzeug den südkoreanischen Luftraum verletzt hat.





Im Jahr 2019 drang ein russisches Radar-Aufklärungsflugzeug unangekündigt in die südkoreanische Luftverteidigungsidentifikationszone ein. Und im Juni letzten Jahres unterzeichnete Russland einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft mit Nordkorea. Interessanterweise begann Nordkorea mit den Modifizierungsarbeiten an seinem Aufklärungsflugzeug etwa zu der Zeit, als es anfing, Russland militärisch zu unterstützen, was auf die Möglichkeit eines Technologietransfers aus Russland hindeutet. Beobachtern zufolge scheint Nordkorea auf technische Hilfe von außen angewiesen zu sein. Warum aber verfolgt Nordkorea so verzweifelt die Entwicklung eines Radarflugzeugs?





Nordkorea behauptet, dass es seine Atomstreitkräfte vervollständigt hat. Es wird angenommen, dass das Land auch die Kapazitäten seiner Raketen weiterentwickelt hat. Es ist jedoch wie bei einem Kämpfer, der starke Fäuste, aber keine Augen hat und nicht weiß, wo er hinschlagen soll. Aus diesem Grund investiert Nordkorea so viel in Spionagesatelliten, um in der Lage zu sein, Feinde mit dem Radar aufzuspüren, eingehende Bedrohungen zu identifizieren und neue Angriffsziele zu finden. Kein Wunder, dass das Land unbedingt luftgestützte Radaraufklärer entwickeln will. Mit den Aufklärungsflugzeugen will Nordkorea die Informationslücke verkleinern und sich die für den Kampf erforderlichen „Augen“ sichern. Aus diesen Gründen bemüht sich das Land, seine Aufklärungskapazitäten zu verbessern.





Nordkorea reagiert sehr empfindlich auf die gemeinsamen Flugübungen Südkoreas mit den USA.





Das hochfliegende Aufklärungsflugzeug Global Hawk ist eine unbemannte Überwachungsdrohne, die Nordkorea sowie die Gebiete rund um die koreanische Halbinsel überwachen kann. Die Einführung dieser Drohne mit dem Spitznamen „fliegender Spionagesatellit“ durch Südkorea im Jahr 2019 löste wütende Reaktionen Nordkoreas aus, nicht zuletzt auch aus Ärger über seine eigene schwache Luftwaffe.





Nordkoreas Kampfjets basieren auf russischen Modellen, und viele von ihnen sind veraltet. Das modernste Kampfflugzeug in Nordkoreas Arsenal ist die MiG-29, die in den 1980er Jahren von der Sowjetunion entwickelt wurde.





Die südkoreanische Luftwaffe hingegen verfügt über Tarnkappenflugzeuge der fünften Generation, die verdeckte Operationen durchführen können, ohne vom Feind entdeckt und verfolgt zu werden, sowie über die F-15K, ein modernes Kampfflugzeug, das auch für Langstreckeneinsätze geeignet ist. Außerdem verfügt sie über Aufklärungsflugzeuge zur Überwachung und Verteidigung des Luftraums sowie über Mehrzweck-Transportflugzeuge zum Auftanken.





In Friedenszeiten kann unsere Luftwaffe einen Krieg verhindern und den Willen des Feindes zu Provokationen brechen. In Kriegszeiten wird sie eine entscheidende Rolle spielen, um zu gewinnen. Da bin ich zuversichtlich.





Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist sich der Unterlegenheit seiner Luftwaffe im Vergleich zu Südkorea sehr wohl bewusst und konzentriert sich seit Beginn seiner Amtszeit auf die Verbesserung der Luftverteidigungskapazitäten.





Seit 2014 führt Nordkorea Kampfjet-Wettbewerbe durch, bei denen verschiedene Flugzeuge der Luftwaffe kampfähnliche Flugkünste demonstrieren, wobei Kim Jong-un ständig Einheiten der Luftwaffe inspiziert. Im Februar wurde Nordkoreas neue Aufklärungsdrohne, die größer als die US-amerikanische Global Hawk ist, auf Satellitenbildern identifiziert.





Nordkorea entwickelt ein fliegendes Radarsystem, um seine unzureichenden Kapazitäten bei der Luftaufklärung und Überwachung zu ergänzen. Es bleiben Fragen offen: Kann Nordkorea das Radarflugzeug fertig stellen? Wird das Flugzeug in der Lage sein, die ihm zugedachten Aufgaben effektiv zu erfüllen?





Damit das Flugzeug einsatzfähig ist und seine Aufgaben effektiv erfüllen kann, muss die Luftbetankung gewährleistet sein. Denn wenn es nur 7 oder 8 Stunden fliegt, bevor es landet und auftankt und stundenlang am Boden bleibt, kann es seine Aufgaben nicht richtig erfüllen. Im Ernstfall ist eine Luftbetankung erforderlich, damit das Flugzeug 24 oder 36 Stunden lang ununterbrochen in der Luft bleiben kann. Aber ich habe nichts davon gehört, dass Nordkorea über Luftbetankungsflugzeuge verfügt.





Außerdem hat der chronische Treibstoffmangel infolge der langanhaltenden Sanktionen gegen Nordkorea zu einer unzureichenden Pilotenausbildung geführt. Selbst wenn Nordkorea ein Radarflugzeug hat, ist es daher ungewiss, ob es im Kampf eingesetzt werden kann. Dennoch sollten wir die militärische Macht Nordkoreas nicht unterschätzen und auf alle Herausforderungen vorbereitet sein.





Angesichts des derzeitigen Niveaus der nordkoreanischen Luftwaffe sind der Entwicklung und der Einsatzfähigkeit eines Aufklärungsflugzeugs Grenzen gesetzt. Dennoch ist es notwendig, die weitere Entwicklung in Nordkorea genau zu beobachten, da ein Flugzeug mit einem derart mächtigen Radarsystem, das mehrere Luftziele aus Hunderten von Kilometern Entfernung gleichzeitig erkennen und verfolgen kann, seine veralteten Kampfjets zu sehr gefährlichen Waffen macht.