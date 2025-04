Melomance kehrt mit Konzerttour zurück

ⓒ ABYSS COMPANY

Das Duo Melomance steht nach längerer Pause wieder auf der Bühne. Ab dem 23. Mai beginnen Kim Min-seok und Jeong Dong-hwan ihre neue Konzertreihe Romance Station in der Olympiahalle in Seoul. Danach folgen Konzerte in neun weiteren Städten, darunter Busan, Ulsan, Daejeon und Gwangju. Die Tour läuft bis Ende Juli und verspricht emotionale Live-Auftritte in insgesamt zehn Großstädten in Korea.





Bekannt wurde Melomance 2015 mit gefühlvollen Titeln wie Gift und Love, Maybe. Ihre Musik vereint emotionale Texte mit harmonischen Melodien und einem warmen, oft akustischen Sound. Besonders geschätzt wird das Duo für seine Live-Qualitäten – kein Wunder also, dass die Rückkehr auf die Bühne mit Spannung erwartet wird.





Der Vorverkauf für das Seoul-Konzert startet am 14. April um 14 Uhr. Wer keine Tickets ergattert, hat in den darauffolgenden Wochen weitere Gelegenheiten, das Duo live zu erleben. Aktuelle Informationen zur Tour und dem Ticketverkauf finden sich auf den offiziellen SNS-Kanälen von Melomance sowie auf der Website von YES24. Fans dürfen sich auf ein emotionales Konzerterlebnis freuen.