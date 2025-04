Crushology 101: Frühlingsgefühle auf dem Bildschirm

ⓒ MBC

Die neue koreanische Serie Crushology 101 wird ab dem 11. April ausgestrahlt. Doch nicht nur in Korea, sondern gleichzeitig in über 100 Ländern. Dank verschiedener Streamingdienste wie KOCOWA+, Viu und Amazon Prime Video kann die Zuschauerschaft in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien das Drama direkt verfolgen.





Im Zentrum der Geschichte steht Bunny, eine junge Frau, die nach einer gescheiterten ersten Liebe unerwartet von mehreren potenziellen Liebeskandidaten umgeben ist. Was folgt, ist eine Mischung aus Romantik, Selbstfindung und viel Herzklopfen. Die Serie basiert auf einem erfolgreichen Webtoon, der weltweit eine treue Fangemeinde hat.





Mit bekannten Nachwuchsschauspielern wie Noh Jung-ui und Lee Chae-min kommt Crushology 101 mit romantischer Spannung und einer visuellen Leichtigkeit daher, die perfekt zum Frühling passt und vor allem ein junges Publikum anspricht.