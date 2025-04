Frühlingslieder und der Geomungo-Spieler Kim Seong-gi

Morgen ist Cheongmyeong청명, einer von Koreas 24 wichtigen Tagen im traditionellen Jahreszeitenkalender. Ein koreanisches Sprichwort besagt: „An Cheongmyeong sprießt selbst ein hölzerner Schürhaken, wenn man ihn in die Erde steckt.“ Will heißen: Der Frühling bringt so viel neues Leben, dass selbst aus einem alten Holzstock Knospen sprießen. Wenn erstmal Cheongmyeong ist, sprießt und blüht es überall in Korea, weswegen am 5. April auch der Tag des Baumes gefeiert wird.





Früher pflanzte man in Korea an Cheongmyeong für Kinder oft einen Baum. Wenn das Kind dann groß war und heiratete, wurde der Baum gefällt und daraus Möbel für das frischgebackene Ehepaar gemacht. Jetzt ist auch die Zeit, in der die Bauern ihre Felder pflügen und aussähen und damit den Frühlingsbeginn verkünden.





Ein bekanntes koreanisches Kinderlied heißt „Gohyang-ui Bom고향의 봄“, „Frühling in meiner Heimat“. Es beginnt so: „Meine Heimat, wo ich früher lebte, ist auf einem Berg, wo die Blumen blühen. Pfirsichblüten, Aprikosenblüten und kleine Azaleen.“ Heute sind für Koreaner Azaleen und Forsythien die typischen Frühlingsblüten, doch früher waren das die Pfirsich- und Aprikosenblüten. Mureungdowon무릉도원, das Paradies in der ostasiatischen Mythologie, soll ebenfalls voller Pfirsichblüten sein. Die Pfirsichblüte gilt also als Symbol von Glück und Hoffnung und wird auf Koreanisch auch „Dohwa도화“ genannt.





Diese Woche stellen wir Ihnen den Geomungo거문고-Spieler Kim Seong-gi김성기 vor, der in der späten Joseon-Ära lebte. Er soll zunächst ein Bogenmacher am Königshof gewesen sein, war also Teil des gemeinen Volkes. Aber später lernte er die Geomungo spielen und wurde berühmt. Es gab sogar eine Redewendung, die besagte: Es ist erst dann ein Fest, wenn Kim Seong-gi die Geomungo spielt. Aber was ihn besonders auszeichnete, war nicht sein Talent, sondern seine Integrität.





Als er schon älter war und sich nahe des Han-Flusses ein schönes Leben machte, gab es einen korrupten Regierungsbeamten, der viele seiner politischen Rivalen töten ließ, indem er ihnen Hochverrat anhängte. Dieser Regierungsbeamte bat Kim Seong-gi, auf einem seiner Feste zu spielen, doch der Musiker lehnte ab. Nach mehreren Absagen drohte der Regierungsbeamte, dass er sich an Kim Seong-gi rächen würde, wenn dieser nicht zu seinem Fest komme. Doch Kim Seong-gi ließ nur ausrichten: „Wenn der Beamte mich wegen Hochverrats anklagen will, dann soll er das tun. Ich habe gehört, dass er da gut drin ist. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Es gibt nichts mehr, dass ich mir vom Leben wünsche.“ Damit widersetzte er sich als einfacher Mann dem Befehl eines Adligen und sprach öffentlich über die Verfehlungen eines Regierungsbeamten. Das hätte ihn sein Leben kosten können, aber die mutige Ehrlichkeit des Musikers brachte vielmehr den korrupten Regierungsbeamten zum Schweigen.





Nach diesem Zwischenfall wendete sich Kim Seong-gi vom Leben in der Hauptstadt ab und verbrachte den Rest seines Lebens damit, vergessene Lieder wieder auszugraben und seinen Schülern beizubringen. Diese sammelten die Lieder und veröffentlichten sie in einem Buch mit dem Titel „Nanongsinbo난옹신보“. Eines dieser Lieder war „Sangryeongsan상령산“ aus dem höfischen Liedzyklus „Yeongsanhoisang영산회상“, mit dem die Gelehrten der Joseon-Ära, die Seonbi선비, versuchten, inneren Frieden herzustellen.





Im alten Korea war das wichtigste Werkzeug eines Bauern der Ochse. Das starke Tier konnte selbst die steinigsten Felder pflügen, ohne schnell müde zu werden. Dennoch war diese Arbeit für Bauer wie Ochsen körperlich anstrengend, und die Bauern sangen oder sprachen dabei oft zum Tier, um die Arbeit etwas leichter zu machen. Mit nur einem Ochsen zu pflügen, wurde Hori호리 genannt, mit zwei Ochsen Gyeori겨리. In diesem Fall wurde der linke Ochse Anso안소 genannt und der rechte Maraso마라소. Üblicherweise wurde der kräftigere und erfahrenere Ochse links als Anso eingesetzt, damit er den anderen Ochsen führen konnte.





