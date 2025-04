Die Suche nach dem Frühling und der Pansori-Sänger Park Yu-jeon

Das Gedicht mit dem Titel „Tamchun탐춘“, zu Deutsch „Auf der Suche nach dem Frühling“, wurde von einem chinesischen buddhistischen Mönch namens Dae-ik geschrieben. Er lebte in der Song-Dynastie.





Ich suchte den ganzen Tag nach dem Frühling, aber fand keine Spur davon.

Ich bin nur mit meinem Stock immer tiefer in die Wolken hinein gewandert.

Als ich zurückkam, sah ich einen Pflaumenbaum und entdeckte,

dass der Frühling das Ende des Zweiges bereits hat erblühen lassen.





Als Gedicht eines buddhistischen Mönches geht es hier natürlich nicht einfach nur um die Suche nach den ersten Anzeichen des Frühlings, sondern um das Streben nach Erleuchtung. Der Dichter will wohl sagen, dass er sein ganzes Leben lang versucht hat, Buddha zu werden, nur um am Ende festzustellen, dass er es von Anfang an gewesen war. Alle, die in Korea sehnsüchtig auf den Frühling gewartet haben, können sich nun freuen: Es blüht überall. Das Lied „Tamchun“ des Jeongga-Ensembles Soul-jiggy beruht auf dem eben vorgestellten Gedicht.





Diese Woche möchten wir Ihnen den Meistersänger Park Yu-jeon박유전 vorstellen. Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an den Pansori-Film „Seopyeonje서편제“ aus dem Jahr 1993. Er war der erste koreanische Film, der mehr als eine Million Zuschauer in die Kinos lockte. Heute haben beliebte Filme leicht mehr als zehn Millionen Zuschauer, aber in den 1990ern war die Millionengrenze das, was einen Hit auszeichnete. „Seopyeonje“ half dabei, das Interesse an traditioneller koreanischer Kultur und Pansori wieder aufleben zu lassen. Es gibt zwei große Pansori-Schulen: das kräftige Dongpyeonje동편제 und das emotionalere Seopyeonje. Park Yu-jeon gilt als Begründer des Seopyeonje-Pansori. Seine Karriere dauerte vom späten 19. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert. Seine Stimme soll unvergleichlich schön gewesen sein, sein Charakter ehrhaft und aufrichtig. König Gojong고종 und sein Vater, der Daewongun대원군, mochten Pansori so sehr, dass sie verschiedene Pansori-Sänger für Konzerte in ihren Palast einluden. Aber Park Yu-jeon soll ihr Lieblingssänger gewesen sein.

In dem Film „Seopyeonje“ gibt es eine Szene, in der der Vater der Hauptfigur das Augenlicht nimmt. So soll sie den Schmerz empfinden, der sie zu einer herausragenden Pansori-Sängerin machen wird. Tatsächlich war auch Park Yu-jeon auf einem Auge blind. Der Daewongun schenkte ihm eine spezielle Brille, die Osugyeong오수경 hieß, zu Deutsch „Brille mit schwarzen Kristallen“. Heute würde man sie als Sonnenbrille bezeichnen. Park Yu-jeon muss sehr schick ausgesehen haben in seiner traditionellen koreanischen Kleidung und mit seiner Sonnenbrille auf der Nase. Nachdem König Gojong volljährig wurde und der Daewongun seine Regentschaft aufgeben musste, kehrte Park in seine Heimat zurück und unterrichtete dort junge Nachwuchstalente. Die Lieder, die er im Palast gesungen hatte, wurden von Lee Nal-chi이날치 und später Park Dong-sil박동실 übernommen und wurden die Klassiker des Seopyeonje-Pansori.





Gagok ist ein Genre des traditionellen koreanischen Gesangs, das auf Sijo-Gedichten beruht. Gagok erfordert ein traditionelles Kammerorchester mit den Zithern Gayageum und Geomungo, den Flöten Daegeum und Piri, dem Streichinstrument Haegeum und der Sanduhrtrommel Janggu. Gagok-Lieder sind unterteilt in Namchang남창, die von Männern gesungen werden, und Yeochang여창, die von Frauen gesungen werden. Bei einer Aufführung werden Namchang und Yeochang abwechselnd gesungen. Zum Abschluss folgt dann „Taepyeongga태평가“, das „Friedenslied“, das von Männern und Frauen gemeinsam gesungen wird. „Isudaeyeop이수대엽“ ist das langsamste aller Yeochang-Lieder. Das Gedicht, auf dem dieses Lied basiert, handelt von einer Frau, die sehnsüchtig auf ein Wiedersehen mit ihrem Geliebten wartet. Er hatte ihr versprochen, im Frühling wiederzukommen, aber als all die Pflaumenblüten von den Bäumen gefallen sind, ist er immer noch nicht da. „Dam an-e Maehwa담 안에 매화“, zu Deutsch „Pflaumenblüten innerhalb der Mauern“, ist eine Version von „Isudaeyeop“, die ohne instrumentale Begleitung gesungen wird.





