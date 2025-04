Teil 3: Der Koreakrieg

Der Koreakrieg

„Eilmeldung an alle: Die kommunistischen nordkoreanischen Truppen haben heute früh entlang des gesamten 38. Breitengrads mit der Invasion Südkoreas begonnen.“

Nachrichtensendung vom 25. Juni 1950





Der Koreakrieg beginnt mit der Invasion durch Nordkorea

Im Jahr 1948 wurden auf der koreanischen Halbinsel zwei getrennte Regierungen gebildet: im Süden eine freie, demokratische und im Norden eine kommunistische. Die ideologischen Spannungen nahmen rasch zu. Am frühen Morgen des 25. Juni 1950 überfiel Nordkorea den Süden ohne Kriegserklärung. Südkorea war zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen und stand dem Einmarsch hilflos gegenüber. Seoul wurde eingenommen.





Die Landung bei Incheon wendet das Blatt

Die Vereinten Nationen stuften den militärischen Angriff als Invasion ein und entsandten UN-Truppen. Anfang August wurden die südkoreanischen und UN-Truppen bis nach Daegu zurückgedrängt, doch der Erfolg der Incheon-Landung am 15. September ermöglichte die Rückeroberung Seouls bereits drei Tage später. Anschließend rückten die Alliierten weiter nordwärts über den 38. Breitengrad hinaus vor.





Waffenstillstandsabkommen 1953 – Der Krieg wird unterbrochen

Im Winter 1950 trat die chinesische Armee in den Krieg ein, was die Lage erneut veränderte. Die südkoreanischen Streitkräfte mussten Seoul erneut aufgeben und sich zurückziehen, bevor sie die Hauptstadt zurückeroberten und bis zur Waffenstillstandslinie vorrückten. Entlang der militärischen Demarkationslinie kam es zu erbitterten Gefechten, woraufhin beide Seiten Waffenstillstandsverhandlungen aufnahmen. Am 27. Juli 1953 wurde ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet und die Entmilitarisierte Zone (DMZ) eingerichtet.





Technisch gesehen noch immer im Kriegszustand

Der Koreakrieg forderte Millionen von Todesopfern und führte zur Trennung von etwa zehn Millionen Familienangehörigen. Die für die sozioökonomische Entwicklung und die Rückkehr zum Alltagsleben notwendige Infrastruktur wurde zerstört. Doch der größte Schaden war die Teilung der Nation – das koreanische Volk befindet sich technisch gesehen noch immer im Kriegszustand.