IU hat zehn Millionen YouTube-Abonnenten

Die koreanische Solosängerin IU hat jetzt einen weiteren Beruf. Eigentlich ist IU hauptberuflich Sängerin. Dann versuchte sie sich auch als Schauspielerin, mit sehr großem Erfolg. Ihr YouTube-Kanal hat nun über zehn Millionen Abonnenten, so dass sie sich auch YouTuberin nennen könnte.

Diesen Meilenstein hat die Künstlerin am 6. April erreichen können. Das erfreuliche Ergebnis wurde mit einem Video gefeiert, darin gibt sie bekannt, dass sie nun den Diamant-Button bekommen hat. Sie wolle sich nun anstrengen, gute und verschiedene Contents hochzuladen. Auf jeden Fall sei sie allen Abonnenten für das große Interesse sehr dankbar.

Ihren YouTube-Kanal hat IU im Februar 2017 eingerichtet. Hochgeladen wurden vor allem Videos, die sie bei Projekten mit Sängerkollegen zeigen. Nach etwa vier Jahren waren fünf Millionen YouTube-Besucher bei ihr als Abonnent eingetragen und nach vier Jahren verdoppelte sich die Zahl noch einmal. Bisher gibt es etwa 407 Videos.

Derzeit ist IU besonders als Protagonistin der Netflix Serie „When Life Gives You Tangerines“ beliebt, in der sie eine Doppelrolle gespielt hat.