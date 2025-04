n.SSign veranstaltet erstmals Solokonzert in Korea

ⓒ nCH ENTERTAINMENT

Die Boyband n.SSign hat erstmals seit ihrem Debüt ein Solokonzert in Korea veranstaltet, und das natürlich mit Erfolg. Am 5. April fand in Seoul das erste Konzert „Everblue in Seoul“ statt. Das Debüt dieser Band liegt schon etwa ein Jahr und acht Monate zurück. Die Fans waren alle sehr angetan von ihren Idolen.

Besonders begeistert waren die Fans von den Solosongs der Mitglieder, die man bisher nicht oft hören konnte. Natürlich wurden auch zahlreiche Lieder präsentiert, bei denen sie ihre bekannten tollen Performances gezeigt haben.

Die Mitglieder bedankten sich bei den Anwesenden, dass sie nun gute Erinnerungen mit nach Hause nehmen konnten und versprachen, dass es nicht das letzte Mal gewesen sei. Denn das erste Mal wäre zwar schwer, aber das zweite, das dritte und weitere Konzerte könnten aber viel schneller geplant und umgesetzt werden.

n.SSign haben mit dem Album „Love Potion“, das sie Anfang dieses Jahres herausgegeben haben, den Spitzenplatz von Musiksendungen erreichen können. Danach haben sie sogar eine Konzerttour durch vier japanische Städte veranstaltet, die ein voller Erfolg war.