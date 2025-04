(G)I-dle laut Abstimmung bei KTOPSTAR beste Idolstars

ⓒ CUBE Entertainment

Die Girlgroup (G)I-dle ist bei der Abstimmseite KTOPSTAR als beste Idolstars hervorgegangen. In der Kategorie Beste Idolstars belegten also (G)I-dle den ersten Platz, gefolgt von NMIXX und Twice jeweils auf Platz zwei und drei.

Die Sängerinnen haben auch reichlich vor. Mitte August, genauer am 16. und 17. August, wollen sie an Festival Summer Sonic 2025 in Japan teilnehmen. Es ist das erste Mal für die Sängerinnen, dass sie bei diesem globalen Festival auftreten können.

Im letzten Monat, am 29. März, haben sie auch bei „mynavi presents The Performance 2025“ in Yokohama als Headliner auf der Bühne gestanden und sind dann zwei Tage später im Morgenmagazin „Love it!“ des Senders TBS aufgetreten. (G)I-dle sind also im Nachbarland sehr gefragt und daher freuen sich die dortigen Fans bereits auf die Auftritte der Sängerinnen im Sommer.