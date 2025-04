Sung Si-kyung will im Frühling kein Konzert veranstalten

ⓒ YONHAP News

Schon 13 Jahre lang freuen sich Fans des Balladensängers Sung Si-kyung auf sein Konzert „Gratulationslied“. Aber leider hat der Sänger bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr die Konzertreihe nicht fortsetzen werde. Er betonte aber auch, dass dies nicht sein Karriereende bedeute. Vielmehr handle sich um eine Pause.

Sung meinte, dass er immer sehr froh und glücklich gewesen sei, das Konzert zu veranstalten. Es habe ihn viel Mut gekostet, sich zu der Pause durchzuringen. Im letzten Jahr sei er mit vielen Konzert- und Festivalauftritten besonders beschäftigt gewesen, so dass er sich dieses Mal eine Pause gönnen wolle. Er bitte um Verständnis und hoffe, dass seine Fans ihm weiter treu bleiben werden.

Im Mai gibt es in Korea viele Feiertage und reichlich Anlässe für Gratulationen. Besonders viele Paare heiraten in diesem Monat, weil das Wetter einfach toll ist. Daher hat er seine Konzertreihe, die er so lange Jahre lang veranstaltet hat, „Gratulationslied“ genannt. Die Fans sind zwar enttäuscht, aber freuen sich schon jetzt auf einen bald wieder gut ausgeruhten Star Sung Si-kyung.