Sophie von Hellermann: Ausstellung über koreanische Feste

In der Space K Galerie in Magok, Seoul, präsentiert die deutsch-britische Künstlerin Sophie von Hellermann ihre neue Einzelausstellung. Das zentrale Thema ihrer Werke sind koreanische Feste, die in ihrer ganz eigenen, träumerischen Bildsprache dargestellt sind.





Für die Ausstellung ließ sich die Künstlerin, die Korea zuvor noch nie besucht hatte, von Fotografien, alten Büchern und persönlichen Erinnerungen inspirieren. Besonders geprägt haben sie Kindheitserzählungen über Maskentänze der koreanischen Mutter einer Freundin. Aus dieser Grundlage heraus entstanden fantasievolle Interpretationen des traditionellen Dano-Fests.





Es sind unter anderem Szenen wie das Haarewaschen mit Changpo-Wasser, Menschen in zeremoniellen Gewändern oder Rituale am „heiligen Baum“ zu sehen. Auch die Schaukel ist ein zentrales Motiv, das in mehreren Bildern von Hellermann auftaucht und an Jean-Honoré Fragonards Rokokogemälde Die Schaukel, ihr Lieblingsbild, erinnert.





Neben festlichen Motiven fließen auch literarische Bezüge ein, etwa zu Kim Sowols Gedicht Azalien-Blüten oder zur Geschichte von Chunhyang. Die Ausstellung verbindet auf besondere Weise persönliche Fantasie mit kultureller Entdeckung.