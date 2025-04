Seoul Jazz Festa: Jazz, Klima und kulturelle Vielfalt

ⓒ KOREA JAZZ ASSOCIATION

Am 27. April lädt Seoul Jazz Festa 2025 wieder zum Musikgenuss nach Seoul ein. In der Livehouse-Halle auf Nodeul Island treten Musikerinnen und Musiker verschiedener Genres auf – von K-Jazz über traditionelle koreanische Musik bis hin zu Hip-Hop und zeitgenössischem Tanz. Die Veranstaltung findet jährlich rund um den UNESCO-Welttag des Jazz statt und wurde seit 2022 vier Jahre in Folge als „vielversprechendes Festival der Stadt Seoul“ ausgezeichnet.





Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Das Festival bietet ein breites Programm: von offenen Jam-Sessions und einem „Open Mic“ bis hin zum Jazz Rookie Contest, der Newcomern eine Bühne gibt. Auch erfahrene Künstlerinnen und Künstler, die sich langjährig für die Entwicklung des koreanischen Jazz eingesetzt haben, werden geehrt.





Mit der neuen Rubrik Seoul Jazz Friends setzt das Festival dieses Jahr auch gesellschaftliche Akzente: Themen wie Klimawandel, Krieg oder globale Gerechtigkeit werden musikalisch aufgegriffen. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Auftritt von Künstlerinnen und Künstlern aus Jazz, Pansori, Rap und Tanz. Es handelt sich um ein genreübergreifendes Projekt, bei dem Tradition und Gegenwart miteinander verbunden werden.