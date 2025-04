Nordkoreas U-Bahn

ⓒ KBS News





Das U-Bahn-System Südkoreas gilt weltweit als eines der besten: Sicherheitstüren, saubere und komfortable Waggons, kurze Wartezeiten, ein einfaches Bezahlsystem, angenehme Klimatisierung und kostenloses, schnelles WLAN – viele Länder nehmen es sich zum Vorbild. Doch wie sieht es auf der anderen Seite der Grenze aus?





Heute werfen wir gemeinsam mit Frau Dr. Park Min-ju vom Institut für Vereinigungsstudien der Ewha-Frauenuniversität einen genaueren Blick auf das U-Bahn-System Nordkoreas.





Im Jahr 2020 stellte ein nordkoreanischer Propagandakanal ´Echo of Truth´ auf YouTube die Metro von Pjöngjang vor.





Eine nordkoreanische YouTuberin namens Eun-A aus Pjöngjang präsentierte die Metro als Symbol nationalen Stolzes. Doch wann genau nahm sie ihren Betrieb auf, und wie funktioniert sie heute?





Die Metro gibt es ausschließlich in Pjöngjang. Die erste Linie, die sogenannte Cheollima-Linie, verbindet den Südwesten mit dem Nordwesten der Hauptstadt – von der Station Buheung bis Bulgeunbyeol. Sie wurde am 5. September 1973 eröffnet, kurz vor dem 25. Gründungstag Nordkoreas.

Die zweite Linie, die Hyeokshin-Linie, wurde im September 1978 in Betrieb genommen. Sie verläuft von Kwangbok im Westen bis nach Nagwon im Osten, wo sich ein Zoo befindet. In den Hauptverkehrszeiten fahren die Züge alle zwei bis drei Minuten, außerhalb etwa alle fünf bis zwölf Minuten. Die Geschwindigkeit variiert je nach Abschnitt, liegt aber meist zwischen 30 und 50 Kilometern pro Stunde.





Die U-Bahn von Pjöngjang wurde 1973 eröffnet - ein Jahr vor der Inbetriebnahme der ersten U-Bahn in Seoul. Gleichzeitig mit dem 25. Jahrestag der Staatsgründung nahm Nordkorea die Cheollima-Linie in Betrieb. Der erste Abschnitt der Hyeokshin-Linie folgte 1974, die komplette Linie wurde 1978 fertiggestellt Im Jahr 1987 kam die Mangyeongdae-Linie als Verlängerung der Cheollima-Linie hinzu und erweiterte das Netz auf insgesamt rund 34 Kilometer.





In einem Video erklärte die nordkoreanische YouTuberin Eun-a, dass das U-Bahnsystem Pjöngjangs aus 17 Stationen besteht, die täglich von 6 Uhr morgens bis 21:30 Uhr abends in Betrieb sind. Rund 400.000 Fahrgäste nutzen die Metro täglich. Stolz präsentierte sie auch die zahlreichen Propagandakunstwerke, die in den Stationen ausgestellt sind.





Die U-Bahnhöfe von Pjöngjang sind für ihre aufwendig gestalteten Innenräume bekannt – ein deutlicher Kontrast zu den eher funktional gehaltenen Stationen Südkoreas. Besonders beeindruckend ist die Station Buheung, ein beliebtes Ziel ausländischer Touristen: Mit ihren prunkvollen Verzierungen gleicht sie fast einem Kunstmuseum.

Wie in vielen sozialistischen Ländern wurden auch in Nordkorea große, prachtvoll ausgestattete Bauwerke errichtet, um die politische Ideologie architektonisch zu unterstreichen. Nach diesem Prinzip sind auch einige U-Bahnhöfe gestaltet – mit riesigen Waldgemälden und Mosaiken, die sich über Dutzende Meter entlang der Bahnsteige ziehen. Für ausländische Besucher wie auch für außerhalb der Hauptstadt wohnende Nordkoreaner bietet die U-Bahn von Pjöngjang ein ebenso farbenfrohes wie ideologisch aufgeladenes Schauspiel.





Die U-Bahnhöfe von Pjöngjang werden in Nordkorea oft als ´unterirdische Paläste´ bezeichnet – und das nicht ohne Grund: Kuppelförmige Decken, prunkvolle Kronleuchter, Marmorverkleidungen sowie revolutionär inspirierte Wandmalereien und Skulpturen prägen das Erscheinungsbild vieler Stationen.





Ein Beispiel dafür ist der Bahnhof Jeonseung, - zu Deutsch: ´Bahnhof des Sieges´ -, der im Jahr 2020 modernisiert wurde. In der unterirdischen Halle und den Verbindungsgängen wurden Fotografien nordkoreanischer Vorzeigeprojekte angebracht, die als Sinnbilder wirtschaftlicher Erfolge gelten: darunter die Stadt Samjiyeon, die Gemüsefarm Jungpyeong und das Thermalbad Yangdeok. Die amerikanische Automobil-Website Jalopnik stufte das U-Bahnsystem Pjöngjangs im Jahr 2012 als das neuntbeste der Welt ein und bezeichnete es als ´sauber und schön´. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass Pjöngjangs Metro tiefer unter der Erde verläuft als jedes andere U-Bahn-System weltweit.





Die Metro von Pjöngjang verläuft in Tiefen zwischen 100 bis 150 Metern. Wie schon in der Sowjetunion und den Ländern des ehemaligen Ostblocks wurde sie auch als Schutzraum für Kriegszeiten konzipiert – ein Konzept, das Nordkorea übernommen hat.

Das Land verfolgt zudem das Prinzip, Arbeits- und Wohnorte möglichst nahe beieinander zu platzieren, so dass viele Menschen ihre Arbeitsstelle zu Fuß erreichen. Die U-Bahn wird daher im Alltag von weiten Teilen der Bevölkerung kaum genutzt. Vielmehr dient sie politischen Repräsentationszwecken und potenziell auch militärischen Zwecken.

Jüngste Spekulationen legen nahe, dass die Metro von Pjöngjang im Kriegsfall zur schnellen Evakuierung von Funktionären genutzt werden könnte – möglicherweise sogar mit Zugang zu einem unterirdischen strategischen Hauptquartier.





Die U-Bahn von Pjöngjang wurde tief unter der Erde gebaut, so dass Fahrgäste über mehrere Hundert Meter lange Rolltreppen zu den Bahnsteigen gelangen müssen. Der Betrieb solcher langen Rolltreppen stellt für Nordkorea, das unter chronischem Strommangel leidet, eine Herausforderung dar. Dennoch hielt das Land selbst während des ´mühsamen Marsches´ in den 1990er Jahren, einer Zeit extremer wirtschaftlicher Not, den U-Bahnbetrieb aufrecht, indem es Notstrom vom Militär bezog. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die U-Bahn-Stationen im Kriegs- oder Katastrophenfall als Schutzbunker dienen können. Gleichzeitig hat sich die Pjöngjanger U-Bahn auch als Touristenattraktion etabliert.





Im Jahr 2009 besuchte eine Delegation amerikanischer Geschäftsleute die Pjöngjanger U-Bahn. Erst kürzlich, im Februar, besichtigte der chinesische Botschafter in Nordkorea, Wang Yajun, die Station Buheung. Nach dem Besuch der beeindruckend gestalteten Station erklärte Wang, dass die U-Bahn von Pjöngjang eine der Hauptattraktionen für chinesische Touristen sei. Nordkorea arbeitet intensiv an der Modernisierung der U-Bahn, auf die das Land stolz ist und die es gerne ausländischen Gästen präsentiert.





Die Pjöngjanger U-Bahn besteht sowohl aus älteren als auch aus neuen Waggons. Ein Zug besteht in der Regel aus drei bis vier Wagen. In den älteren Waggons hängen in den Übergängen Porträts der früheren Staatsoberhäupter Kim Il-sung und Kim Jong-il. Über den Sitzen gibt es keine Gepäckablagen, stattdessen lange Haltestangen. Die Türen müssen von innen manuell geöffnet werden.

Die neueren Züge verfügen hingegen über einzelne Haltegriffe über den Sitzen, ähnlich wie in der U-Bahn von Seoul. Ihre Türen funktionieren vollautomatisch. Digitale Monitore über den Türen zeigen Informationen zu Bahnhof, Linie, Datum, Uhrzeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Geschwindigkeit an. Während diese Monitore Reiseinfos liefern, zeigen andere nahe den Sitzen Propagandasendungen. In den Waggons befinden sich außerdem Feuerlöscher.





Aufnahmen südkoreanischer Medien aus dem Jahr 1992 zeigen, dass das Innere der Pjöngjanger U-Bahn damals eher dunkel war – ohne elektronische Anzeigen und ohne Sitze für die Fahrgäste. Heute ist sie mit heller Beleuchtung und Bildschirmen ausgestattet, die die Ankunftszeiten der Züge anzeigen. Die neuen Züge, die 2015 in den Probebetrieb gingen, haben die bestehende Flotte deutlich aufgewertet. 2020 veröffentlichte die Rodong Shinmun, das offizielle Sprachrohr der Arbeiterpartei, einen Artikel mit dem Titel ´Das unterirdische Pjöngjang wird jünger´. Bereits 2019 wurden die Bahnhöfe Tongil und Kaeseon modernisiert, ein Jahr später folgten Jeonseung und Jeonuh. Da Nordkorea sein U-Bahnsystem aktiv modernisiert, stellt sich die Frage: Sind die Fahrpreise hoch?





Die Einwohner Nordkoreas nutzen in der Regel wiederaufladbare Fahrkarten, ähnlich dem südkoreanischen T-Money-System. Im Jahr 2019 kostete eine solche Verkehrskarte 5.000 nordkoreanische Won, was dem Preis von einem Kilogramm Reis entspricht. Damit kann sich eine vierköpfige Familie im Norden einen Tag lang ernähren.

Der Fahrpreis für Ausländer ist oft willkürlich. Einige berichten von 2 Dollar, andere von 2 Euro. Für Einheimische kostet eine Fahrt mit der U-Bahn in Pjöngjang 5 Won. Wenn ein Ausländer 2 Dollar bezahlt, ist der Fahrpreis etwa 5.000 Mal so hoch wie für Einheimische.





In Nordkorea gelten unterschiedliche Fahrpreise für Einheimische und ausländische Touristen. Einheimische kaufen eine Verkehrskarte für 5.000 Won und laden sie später mit dem gewünschten Betrag auf. Wie die U-Bahn in Südkorea arbeitet auch die U-Bahn in Pjöngjang mit einem System der wiederaufladbaren Fahrkarten. Gibt es noch weitere Ähnlichkeiten zwischen den U-Bahn-Systemen der beiden Koreas?





Mit der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen ähnelt die U-Bahn-Szenerie in Nordkorea immer mehr der in Südkorea. Auf Propagandafotos nordkoreanischer Behörden sieht man Menschen, die auf den Bahnsteigen sitzen und in ihre Telefone vertieft sind. Eine weitere auffällige Neuerung ist die Installation digitaler Lesegeräte für die Zeitung Rodong Shinmun auf den Bahnsteigen. Früher lagen die Zeitungen so aus, dass man sie im Stehen lesen konnte – jetzt gibt es digitale Displays.





Die Pjöngjanger U-Bahn trägt dazu bei, Nordkorea trotz internationaler Sanktionen als normales, stabiles Land erscheinen zu lassen. Doch ist ein landesweiter Ausbau des U-Bahnnetzes nach südkoreanischem Vorbild überhaupt realistisch?





Zunächst einmal sind die Kosten für den Bau einer U-Bahn enorm hoch. Die Pjöngjanger U-Bahn konnte nur mit Hilfe der Sowjetunion und der DDR realisiert werden. Deshalb bezweifle ich, dass es für Nordkorea heute einfach wäre, neue U-Bahnlinien zu bauen. Wenn Nordkorea Bauprojekte durchführt, werden diese nicht direkt vom Staat finanziert – stattdessen wird die Bevölkerung mobilisiert und um Materialspenden gebeten.

Zudem ist der Bau unterirdischer Anlagen von Natur aus riskant. Angesichts der derzeit angespannten Stimmung in der Bevölkerung gegenüber Kim Jong-uns Herrschaft hätte der Machthaber wenig zu gewinnen, wenn er ein solch gefährliches Projekt in Angriff nähme. Jeder Versuch, etwa in Cheongjin eine U-Bahn zu bauen, würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auf heftigen Widerstand der Anwohner stoßen.





U-Bahnen werden allgemein als ´Füße der Bürger´ bezeichnet. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die U-Bahn in Nordkorea aufgrund verschiedener Einschränkungen für alle Einwohner zugänglich sein wird. Angesichts der jüngsten Bemühungen des Landes, U-Bahn-Stationen zu renovieren, bleibt jedoch abzuwarten, ob auch in anderen Städten neue U-Bahnen gebaut werden.