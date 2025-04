Daechwita und die Sängerin Song Sil-sol

Isabella Bird Bishop, die 1894 nach Korea kam, schrieb ein Buch mit dem Titel „Korea und seine Nachbarn“. Darin beschrieb sie, was sie auf ihren Reisen durch Ostasien erlebt hatte. Sie berichtete in dem Buch auch von der königlichen Prozession von König Gojong구종. Diese Parade zog fast die Hälfte der damaligen Bevölkerung Seouls an. Es gab sogar Zuschauer, die mehrere Tage von weither gelaufen waren, um das Spektakel zu sehen. Eine große Rolle in der Prozession spielte eine Kapelle namens Chwitadae취타대. Die Kapelle bestand aus Blasinstrumenten wie Nagak und Nabal, die nur einen Ton spielen konnten; der Flöte Taepyeongso, die Melodien spielen konnte; und Perkussionsinstrumenten wie Trommeln und Becken. Der Anführer der Kapelle hieß Deungchae등채. Er begann die Parade mit dem Ausruf „Der König hat befohlen, heute Daechwita zu spielen“, und schlug auf den Gong. Zum Ende der Parade wurde „Hwonhwageum훤화금“ gerufen, was so viel bedeutete wie: „Hört mit dem Lärm auf.“ Die Chwitadae-Kapelle begleitete auch Militärparaden – eine Tradition, die auch heute noch gepflegt wird.





Isabella Bird Bishop war wohl sehr beeindruckt vom Spiel des Trommelspielers, den sie bei der Parade König Gojongs gesehen hatte. Sie schrieb: „Der Trommler versteckte die Trommelschlegel in seinen langen, lockeren Ärmeln und hob zunächst seine rechte Hand über seinen Kopf. Dann hob er seine linke Hand, bevor er beide Arme bis kurz über die Trommel senkte. Anschließend hob er beide Arme hoch und senkte sie leise wieder. Er überkreuzte die Trommelschlegel und schlug die Trommel leicht mit dem Ende der Schlegel, um einen dumpfen Ton zu erzeugen.“





Diese Woche möchten wir Ihnen die Sängerin Song Sil-sol송실솔 vorstellen, die in der späten Joseon-Ära lebte. Sil-sol bedeutet Grille, und es war ein Pseudonym, dass sie erhalten hatte, weil ihre Stimme so schön war wie das Zirpen einer Grille in einer Herbstnacht. Sie war bekannt dafür, neben einem Wasserfall geübt zu haben. Zu Beginn wurde ihre Stimme noch vom Rauschen des Wassers übertönt, aber nach einem Jahr war ihre Stimme lauter als der Wasserfall. Diese Methode wird auch heute noch angewendet, vor allem von Pansori-Sängern. Die Pansori-Sängerin Kim So-hee김소희 sang zum Beispiel einmal neben einem Wasserfall. Als ihr Lehrer ihre Stimme hörte, sagte er, dass dies nicht nötig sei. Ihre Stimme sei schon so kräftig genug.





Die meisten Sänger oder Sängerinnen hätten sich damit zufriedengegeben, gegen einen Wasserfall ansingen zu können. Doch Song Sil-sol stieg als nächstes auf die Spitze des Berges Bugaksan북악산 hinauf. Der Wind auf dem Gipfel war so stark, dass ihr Gesang in alle Richtungen verweht wurde. Doch nach einem Jahr war ihre Stimme so kräftig, dass sie sogar einen Wirbelsturm übertönte. Von da an war sie bekannt für ihre kräftige und volle Stimme, die überall und bei jedem Wetter von weither gehört werden konnte. Zu ihrer Lebzeit, wo es noch keine Mikrofone zur Verstärkung gab, war das sicher die ideale Stimme. Song Sil-sols Stimme soll dem Vernehmen nach auch gut zu allen möglichen Instrumenten gepasst haben, was ein Zeugnis ihrer Vielseitigkeit war.





Der 20. April ist im traditionellen koreanischen Jahreszeitenkalender dieses Jahr Gogu곡우, was so viel heißt wie „Regen für das Getreide“. Dies deutet darauf hin, dass es zu dieser Zeit in Korea häufig regnet. Die Bauern brauchen dieses Regenwasser für die Reisfelder. Wenn es also um diese Zeit nicht genug regnet, kann das leicht die Ernte für das ganze Jahr ruinieren. Ein Werkzeug, das in dieser Zeit benutzt wird, heißt Dure두레. Damit ist ein Wasserkübel gemeint, und die Bauern früher hatten zwei verschiedene Sorten. Yongdure용두레 war ein längliches Stück von einem Holzstamm, dass in Form eines Hornes ausgehöhlt worden war. Es wurde links und rechts mit Seilen an einem Gestell befestigt und hin- und hergeschwungen, um Wasser zu schöpfen. Matdure맞두레 wurden dagegen benutzt, wenn das Wasser nicht tief genug war oder ein Yongdure nicht stabil aufgestellt werden konnte. An den vier Ecken eines quadratischen flachen Kübels wurden Seile befestigt, und zwei Personen bewegten jeweils zwei der Seile, um Wasser zu schöpfen. Bei so einer harten Arbeit brauchte es natürlich Musik, wie das „Durejil두레질-Lied“.





Musik