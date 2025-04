ⓒ ANOTHER LABEL

Kwon Jin-A, eine der bekanntesten Singer-Songwriterinnen Südkoreas, feiert ihre Rückkehr mit dem lang ersehnten neuen Album "The Dreamest". Es ist ihr erstes reguläres Album seit sechs Jahren, nach "My Shape", das 2019 erschien. Ihr neues Werk, das am 25. April erscheint, umfasst zehn Songs und wird von ihrem Label Another als eine Weiterentwicklung ihrer musikalischen Welt beschrieben.





Die beiden ersten Single-Auskopplungen "Reunion" und "Let Me Go" stechen dabei besonders hervor. Kwon Jin-A bringt ihre gefühlvollen Texte und ihre markante Stimme auf eine neue Weise zum Ausdruck, während sie sich musikalisch in verschiedenen Genres von Retro-Pop über R&B bis hin zu Balladen bewegt. Der Name des Albums, "The Dreamest", spiegelt ihren unermüdlichen Willen wider, ihre Träume zu verwirklichen und immer nach Höchstleistungen zu streben.





Zum Album-Release plant Kwon Jin-A ein besonderes Konzert am 10. und 11. Mai im Jamsil Indoor Stadium in Seoul. Außerdem wird es eine exklusive Listening-Party geben, bei der ausgewählte Fans die neuen Songs als Erste hören dürfen.