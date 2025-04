ⓒ NETFLIX

Im nächsten Monat wird die mit Spannung erwartete Mystery-Historienserie "Dear Hongrang" auf Netflix veröffentlicht.





Die Serie startet am 16. Mai und erzählt die Geschichte von Hong-Rang (gespielt von Lee Jae-Wook), der nach 12 Jahren als vermisst geglaubte Person zurückkehrt. Gemeinsam mit seiner Stiefschwester Jae-I (Jo Bo-Ah) entwickelt sich eine mysteriöse und zunehmend komplexe Beziehung, während sie seine wahre Identität hinterfragt.





"Dear Hongrang", das auf einem Roman basiert, wurde von Kim Hong-Sun inszeniert, bekannt durch Serien wie "Money Heist: Korea und Voice". Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr von Jo Bo-Ah auf die Bildschirme, die nach ihrer Rolle in der JTBC-Serie "Destined With You" von 2023 mit "Dear Hongrang" ihr Comeback feiert. Zuvor war sie für die Disney+-Serie "Knock Off" vorgesehen, deren Veröffentlichung jedoch aufgrund von Kontroversen um ihren Co-Star Kim Soo-Hyun verschoben wurde.