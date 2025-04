Teil 4: Bildung – die Kraft hinter dem globalen Aufstieg Koreas

„Wenn man mich fragt, wie Korea innerhalb eines Jahrhunderts so viel erreicht hat, antworte ich stets: durch Bildung.“

– Ban Ki-moon, ehemaliger UN-Generalsekretär





Freiluftschule, 1951

ⓒ KBS

Die Einführung der Grundschulpflicht

Eltern, die während der japanischen Kolonialzeit nicht die Möglichkeit hatten, die koreanische Sprache und Schrift zu erlernen, wollten, dass es ihren Kindern besser ginge. Auch die Regierung betrachtete Bildung als oberste Priorität: In der Verfassung wurde das Recht auf Bildung verankert, und ein Bildungsgesetz mit der Festlegung der Grundschulpflicht wurde verabschiedet. Am 1. Juni 1950 wurde die Schulpflicht landesweit eingeführt.





Zeltschule, 1951

ⓒ KBS

Schulbildung während des Koreakriegs

Selbst während des Koreakriegs erlosch der Bildungseifer in der Republik Korea nicht. Trotz der lebensbedrohlichen Lage wurden Flüchtlingsschulen eröffnet und eine Universität ins Leben gerufen. Die Regierung diskutierte weiter über die Standards der Sekundarstufe und führte schließlich das 6-3-3-4-Schulsystem ein (6 Jahre Grundschule, 3 Jahre Mittelschule, 3 Jahre Oberschule, 4 Jahre Hochschule).





Kriegsuniversität, 1951

ⓒ KBS

Ausweitung der Schulpflicht

Nach dem Waffenstillstandsabkommen wurde ab 1954 für alle Erstklässler die Grundschulpflicht umgesetzt. 1959 besuchten über 95 % aller schulpflichtigen Kinder eine Schule. 1984 wurde die Schulpflicht auf die Mittelschule ausgeweitet. Im Jahr 2004 wurde die Mittelschule gebührenfrei, 2021 folgte der gebührenfreie Besuch der Oberschule. In nur kurzer Zeit, in einem international beispiellosen Tempo, wurde nicht nur die Primar- und Sekundarstufe, sondern auch die Hochschulbildung in Korea auf ein breites Fundament gestellt.





Bildung als Fundament des globalen Korea

Durch den ausgeprägten Bildungseifer des koreanischen Volkes, durch staatliche Investitionen und durch die breite Unterstützung in der Gesellschaft konnte die Republik Korea ein qualitatives und quantitatives Bildungswachstum erreichen. Die Bildung wurde zur treibenden Kraft für das Korea von heute.