Jin von BTS überrascht bei Coldplay-Konzert in Korea

ⓒ Big Hit Music

Am 19. April sorgte Jin von BTS für große Überraschung, als er bei Coldplays drittem Korea-Konzert im Goyang-Stadion unerwartet die Bühne betrat. Die Band lud an diesem Abend scheinbar zufällig einen Fan auf die Bühne. Es handelte sich aber nicht um einen gewöhnlichen Fan, sondern um den K-Pop-Star Jin, der ein Schild mit der Aufschrift: „Mein Bruder, darf ich ‚The Astronaut’ mit dir singen?“ hielt. Chris Martin, sichtlich überrascht, begrüßte Jin herzlich und kniete sogar vor ihm nieder. Gemeinsam performten sie den Song „The Astronaut“, bei dem Jin sich an Martins Schulter lehnte, was viele Fans berührte.





Anschließend sangen sie gemeinsam „My Universe“, ein gemeinsamer Hit von BTS und Coldplay. Es war der erste gemeinsame Konzertauftritt der beiden seit Oktober 2022, als Jin vor seinem Militärdienst als Gast bei Coldplays Show in Argentinien auftrat.





Das Konzert war Teil von Coldplays längster Korea-Tournee mit sechs Shows und über 300.000 Zuschauern. Neben musikalischen Highlights beeindruckte die Band auch durch ihr Engagement für Inklusion und Umweltschutz, wie zum Beispiel durch wiederverwendbare LED-Armbänder und Gebärdensprachdolmetscher. Ein Teil der Einnahmen wurde an Umwelt- und soziale Organisationen gespendet.