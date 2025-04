SEVENTEEN kündigt fünftes Studioalbum „HAPPY BURSTDAY“ an

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die K-Pop-Gruppe SEVENTEEN bringt am 26. Mai ihr fünftes Studioalbum mit dem Titel „HAPPY BURSTDAY“ heraus. Das kündigte die Gruppe am 21. April in einem Video auf ihren Social-Media-Kanälen an. Es ist ihr erstes Studioalbum seit „Face the Sun“ im Jahr 2022 – und erscheint pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum ihres Debüts.





Passend zum Jubiläum trägt das Album den originellen Titel „HAPPY BURSTDAY“. Der Name setzt sich aus den englischen Wörtern „Birthday“ (Geburtstag) und „Burst“ (explodieren) zusammen, was symbolisch für einen kraftvollen Neuanfang stehen soll. Das Album soll die Entschlossenheit der Gruppe zeigen, als „neues SEVENTEEN“ wiedergeboren zu werden.





Zum Jubiläum plant SEVENTEEN nicht nur die Albumveröffentlichung, sondern auch zahlreiche internationale Events, um mit ihren Fans auf der ganzen Welt zu feiern. Noch vor dem Albumstart wird SEVENTEEN ab dem 24. April Fanmeetings in Japan veranstalten, unter anderem im Kyocera Dome in Osaka und in der Saitama Super Arena. Die Agentur bittet um viel Aufmerksamkeit und Unterstützung für die bevorstehenden Projekte der Gruppe.