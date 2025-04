Romantik im Jenseits: Zwei neue Dramen über Liebe und Tod

ⓒ JTBC

Zwei neue südkoreanische Dramen greifen das Thema Tod auf – jedoch auf ungewöhnliche Weise. In „Heavenly Ever After“, das am 19. April startete, begegnet sich ein älteres Ehepaar nach dem Tod im Himmel wieder. Die 80-jährige Haesook (Kim Hye-ja) trifft dort ihren verstorbenen Mann Nakjoon (Son Sukku). Allerdings ist er wieder jung, während sie alt geblieben ist. Zwischen liebevoller Wiedervereinigung, Eifersucht und überraschenden Wendungen entfaltet sich eine berührende Geschichte über ewige Liebe.





In „Way Back Love“, das am 3. April ausgestrahlt wurde, geht es um die Geschichte von Heewan (Kim Min-ha), die nach dem Tod ihres ersten Freundes Ramwoo (Gong Myung) in Schuldgefühlen versinkt. Als er jedoch Jahre später als Todesengel vor ihr erscheint und ihr mitteilt, sie habe nur noch eine Woche zu leben, beginnt eine letzte gemeinsame Reise, die voller Nostalgie, Schmerz und zarter Hoffnung ist.





Beide Serien zeigen, wie Liebe selbst über das Leben hinaus bestehen kann und erzählen dabei mit Einfühlsamkeit vom Abschied.