Lee Joon, Solbin & Na Hyun‑young: Musical‑Debüt in „Even If This Love Disappears Tonight“

Mit dem Musical „Even If This Love Disappears Tonight“ betreten gleich mehrere bekannte Gesichter zum ersten Mal die Musical-Bühne. Darunter sind Lee Joon (ehemaliges MBLAQ-Mitglied), Solbin (ehemaliges LABOUM-Mitglied) und die Komikerin Na Hyun-young. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ichijo Misaki, der bereits 2022 als Film adaptiert wurde. Nun wird die Geschichte erstmals in Korea auf die Bühne gebracht.





Im Mittelpunkt steht Toru, ein junger Mann, der seiner Mitschülerin Maori hilft, indem er vorgibt, ihr Freund zu sein – nicht wissend, dass sie an Amnesie leidet und jeden Tag aufs Neue ihr Gedächtnis verliert. Was als Scherz beginnt, entwickelt sich zu einer rührenden Geschichte über Liebe, Vergänglichkeit und den Wert von Erinnerungen.





Lee Joon übernimmt die Rolle des einfühlsamen Toru, während Solbin Maori spielt. Beide feiern damit ihr Musical-Debüt. Komikerin Na Hyun-young schlüpft in die Rolle von Maoris bester Freundin.





Das Musical wird vom 13. Juni bis 24. August im COEX Shinhan Card Artium in Seoul aufgeführt. Der Vorverkauf für Preview-Vorstellungen startet am 30. April.