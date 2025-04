Ein Frühlingslied und der Musiker Baek In-yeong

Der Frühling ist eine gute Zeit zum Reisen. Vielen von Ihnen haben in den letzten Wochen sicher schon einen Kurztrip unternommen oder haben etwas für die kommende Zeit geplant. Aber für eine Reise muss viel überlegt werden: wo es hingehen soll, wie man dort hinkommt und was man dort zum Anziehen braucht. In der Joseon-Ära war es nicht groß anders. Es gibt eine Redewendung aus vier chinesischen Schriftzeichen, die sich darauf bezieht: „Jukjangmanghye죽장망혜“. Auf Deutsch bedeutet das: „Ein Bambusstock und ein Paar fest geflochtene Strohschuhe.“ Man kann dies noch mit einem ausgehöhlten Kürbis zum Trinken von Wasser oder Alkohol ergänzen. Sie ahnen, worum es hier geht: Dies waren die Dinge, die in Korea in früheren Zeiten als unentbehrlich beim Reisen galten. Man fand, dass zum Genießen der Natur nicht viel nötig war - und das war für die Menschen damals das, worum es beim Reisen geht. Es gibt auch ein Lied, das von einer solch einfachen Reise erzählt. Der Dichter Park Mok-wol박목월, der Mitte des 20. Jahrhunderts lebte, schrieb das Gedicht „Nageune나그네“, zu Deutsch „Der Wanderer“, welches dieses Lied inspirierte. Der Text lautet wie folgt:





Auf dem Weg durch das Weizenfeld auf der anderen Seite des Flusses

wandelt ein Wanderer wie der Mond zwischen den Wolken.

Der Weg ist ein schmaler Pfad,

der 300 li gen Süden führt.

Während der Sonnenuntergang jedes Dorf, in dem der Wein reift, in gleißendes Licht taucht,

wandelt ein Wanderer wie der Mond zwischen den Wolken.





Diese Woche möchten wir Ihnen einen Meister der Improvisation vorstellen, den Volksmusiker Baek In-yeong백인영. Er sagte stets: „Ein Orchestermusiker spielt Musik vom Blatt und folgt einem Dirigenten. Ein Volksmusiker ist Komponist und Musiker in einem. Volksmusik muss bei jeder Aufführung anders sein. Das ist nur möglich, wenn der Musiker ein gewisses Können hat. Vor allem aber muss man ein Gespür für die Musik haben.“





In diesem Sinne spielte Baek In-yeong Musik immer frei nach seinem Gefühl und uneingeschränkt von Regeln. Er wurde 1954 in eine wohlhabende Familie in Mokpo목포 hineingeboren. Die Stadt war als Stadt der Musik bekannt, und seine Eltern waren überzeugt, dass ein wahrer Mann sich mit Musik auskennen sollte. So durfte er in den Schulferien die Zither Gayageum가야금 lernen. In der Oberschule begann er dann, als Begleitmusiker für einen Fernsehsender in Mokpo zu spielen, und arbeitete anschließend als Musiker in einer Gukgeuk국극-Kompanie, deren Gesangsensemble nur aus Sängerinnen bestand. Dort entwickelte er seine Fähigkeiten an verschiedenen Instrumenten weiter.





In den 1990ern bestand kein großes Interesse an traditioneller koreanischer Musik. Viele traditionelle Musiker machten sich damals Sorgen, wie sie diesen Musikstil und dieses Erbe fortführen könnten, und beharrten daher sehr darauf, die traditionelle Musik in ihrer Reinheit zu bewahren. Baek In-yeong aber wählte einen anderen Weg: Er spielte K-Pop-Lieder auf der Gayageum und arbeitete mit Musikern aus verschiedenen Ländern zusammen. Diese genre- und länderübergreifende Arbeitsweise war sehr untypisch für traditionelle Musiker und brachte ihm viel Kritik von Kollegen ein. Aber seine nonkonformistische Musik ist auch das, was die Menschen heute am meisten von ihm vermissen. Das Stück „Impromptu 2“ wurde bei einem Konzert im November 1998 gespielt. Baek In-yeong spielte die Gayageum und die Ajaeng, Lim Dong-chang das Klavier und Kim Cheong-man das Janggu.





Japga잡가 sind Volkslieder, die von professionellen Sängerinnen und Sängern gesungen werden. Es gibt zwei Sorten von Japga: bei Ipchang입창 singen mehrere Sänger gemeinsam stehend und tanzend, bei Jwachang좌창 sitzt ein einzelner Sänger oder eine einzelne Sängerin auf dem Boden und singt. Bei den Gyeonggi-Volksliedern, die in Korea als nationales immaterielles Kulturerbe anerkannt sind, handelt es sich um Jwachang. Sie werden auch „Sibijapga십이잡가“ genannt, zu Deutsch „zwölf Japga“, denn nur zwölf dieser Lieder sind bis heute überliefert. Das bekannteste von ihnen heißt „Yusanga“, was so viel bedeutet wie: „Eine entspannte Zeit in den Bergen verbringen“. Der Text beginnt mit der Beschreibung von blühenden Frühlingsblüten und sprießenden grünen Knospen. Doch obwohl das Lied davon handelt, wie das Leben im Frühling erwacht und überall neue Energie in der Luft liegt, ist die Melodie vergleichsweise langsam und ruhig.





Musik