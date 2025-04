Kinohit „Yadang: The Snitch“ bricht Rekorde

ⓒ PLUSM Entertainment

Der koreanische Actionthriller „Yadang: The Snitch“ (Regie: Hwang Byung-guk) sorgt derzeit für Aufsehen an den Kinokassen. Seit dem Start führt der Film acht Tage in Folge die koreanischen Box-Office-Charts an und lockt täglich tausende Zuschauer ins Kino. Mit über einer Million Kinobesuchern innerhalb von nur acht Tagen hat „Yadang: The Snitch“ den bisherigen Rekordhalter „Hidden Face“, was Tempo und Zuschauerzahlen betrifft, klar übertroffen. Gerade für einen ab 18 freigegebenen Film ist das seit der Corona-Pandemie ein beachtlicher Erfolg.