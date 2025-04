Rosé von BLACKPINK für zwei American Music Awards nominiert

ⓒ THE BLACK LABEL

Rosé, Mitglied der weltweit erfolgreichen Girlgroup BLACKPINK, sorgt erneut für Schlagzeilen: Dank des weltweiten Erfolgs ihres Songs „APT.“, den sie gemeinsam mit US-Popstar Bruno Mars aufgenommen hat, wurde sie gleich in zwei Kategorien für die diesjährigen „American Music Awards (AMA)“ nominiert.





Wie auf der offiziellen AMA-Website am 23. April (Ortszeit) bekannt gegeben wurde, ist Rosé in der Kategorie „Collaboration of the Year“ für „APT.“ nominiert. Darüber hinaus wurde sie auch in der Kategorie „Favorite K-Pop Artist“ ausgewählt. Damit ist sie die einzige K-Pop-Künstlerin, die dieses Jahr in mehr als einer Kategorie vertreten ist.





Der Song „APT.“, der im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde, begeisterte mit seinem eingängigen Refrain und der harmonischen Zusammenarbeit mit Bruno Mars Musikfans weltweit. Rosé stellte mit dem Lied auch einen Rekord auf. Denn als erste K-Pop-Solokünstlerin war sie ganze 26 Wochen in Folge in den US-Billboard Hot 100 vertreten.





Die Verleihung der „American Music Awards“ findet am 26. Mai in Las Vegas statt.