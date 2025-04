Teil 5: Der Rundfunk und die Verbreitung von K-Content

Zentrale Rundfunkstation

ⓒ KBS

Anfänge des Rundfunks in Korea

Der Rundfunk in Korea begann bereits während der japanischen Kolonialzeit, aber der eigentliche Start des Radiobetriebs erfolgte erst nach dem Koreakrieg. KBS World Radio ging erstmals am 15. August 1953 unter dem Namen „Voice of Korea“ (Stimme des freien Korea) auf Sendung und feierte 2023 sein 70-jähriges Bestehen. In den 1960er-Jahren wurden private Radiosender gegründet und die Popularisierung des Radios setzte ein.





Festakt zur Gründung der Korean Broadcasting System (KBS)

ⓒ KBS

Die Entwicklung des Radios

Als das Fernsehen eingeführt wurde, sahen viele schon das Ende des Radios nahen. Doch mit dem Aufkommen des Automobils und der damit verbundenen Verbreitung von Verkehrsnachrichten gewann das Radio neue Beliebtheit. In der Ära des „sichtbaren Radios“ wurde es zu einem Medium zum Zuschauen und Zuhören. Dank technischer Entwicklungen ist Radio heute über Smartphone-Apps empfangbar, und mit dem Erscheinen von KI-Moderatoren schreitet die Weiterentwicklung des Radios kontinuierlich voran.





Eröffnung des internationalen Rundfunks

ⓒ KBS

Das goldene Zeitalter des Fernsehens

Nach der Gründung privater Fernsehsender im Jahr 1956 begann mit dem Start von KBS TV im Jahr 1961 das eigentliche Fernsehzeitalter. Mit dem Beginn der Farbfernsehübertragungen im Dezember 1980 und der Überschreitung einer 80-prozentigen Haushaltsdurchdringung von Fernsehgeräten im Jahr 1981 wurden wichtige historische Ereignisse der koreanischen Geschichte lebendig und direkt übertragen.





Beginn des Farbfernsehens im Dezember 1980

ⓒ KBS

Die Entwicklung des Rundfunks und die Verbreitung von K-Content

Mit der zunehmenden Multiplikation von Kanälen und Plattformen wurde das Angebot an Rundfunkinhalten nicht nur vielfältiger, sondern auch qualitativ anspruchsvoller. Der Export koreanischer TV-Programme wächst stetig und spielt eine zentrale Rolle bei der globalen Verbreitung von K-Content.

Die fortschreitende Entwicklung des Rundfunks hebt die koreanische Kulturindustrie auf ein internationales Niveau.