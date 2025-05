TWS sind wieder zurück

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die Boyband TWS hat am 21. April ihr drittes Minialbum mit dem Titel „Try with us“ herausgegeben. In diesem Album sind Lieder enthalten, in denen gesungen wird, dass man Mut und Freude haben sollte und sich an Dinge wagen sollte, die man bisher versäumt hat. Die Lieder richten sich an die jungen Menschen in ihren 20ern.

Im Lied „Countdown” aus dem neuen Album singen sie, dass es doch schön sei, das zu tun, was das Herz einem sagt. Man sollte einfach auf das hören, was man tun will und mit ganzem Herzen singen. Es handelt sich um ein fröhliches Pop-Lied mit starken Trommel- und Synth-Sounds.

TWS haben vor der Herausgabe des Albums, genauer vom 18. bis 20. April, auf ihren sozialen Netzwerken einige Tanzbewegungen zum Lied „Countdown“ gezeigt. Die Fans waren früh sehr begeistert und haben die Bewegungen einfach nachgetanzt. Daher ist man gespannt, ob TWS auch dieses Mal eine erfolgreiche Tanz-Challenge starten kann.