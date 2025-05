Ten von NCT veranstaltet in Bangkok Solokonzert

ⓒ SM Entertainment

Ten, Mitglied von NCT, hat in Thailand ein Solokonzert mit Erfolg hinter sich gebracht.

Am 19. und 20. April konnten die thailändischen Fans ihr Idol auf der Bühne sehen. Ten stammt aus diesem Land und es war für ihn das erste Solokonzert dort. Die Fans waren sehr gespannt auf seinen Auftritt.

Im Konzert hat Ten verschiedene Lieder vorgetragen. „Stunner“, „Bambola“, „Enough for me” und weitere waren energievolle Lieder. Aber dann kamen auch träumerische und sanfte Lieder an die Reihe, so dass die Anwesenden einfach keine Sekunde den Blick von ihm abwenden konnten.

Schon vor Konzertbeginn war Ten gefragt. Er hat einflussreichen tailändischen Medien Interviews gegeben. Es waren wirklich sehr viele Pressevertreter anwesend.

Nach seinem erfolgreichen Thailand-Auftritt will er am 26. und 27. April in Schanghai ein Konzert veranstalten und im Mai besucht er dann noch Japan.